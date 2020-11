Com uma família ligada à indústria têxtil, em Guimarães, Manuela pensava que o seu percurso profissional provavelmente também passaria por aí, mas o destino trocou-lhe as voltas. Formou-se em engenharia química na Universidade do Porto e foi graças a um professor que conheceu a Imperial. “Ele era administrador da empresa, como tive a melhor nota do projeto, acabou por me convidar para uma entrevista. Fiquei e aqui fiz todo o meu”, conta ao Observador. Aprendeu tudo o que sabe sobre chocolate num curso na Alemanha e, de regresso a Vila do Conde, começou por ser responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, passou pela direção de qualidade e pelo departamento dos mercados externos, até chegar a gestora geral.

Com três unidades fabris e pouco mais de 200 trabalhadores, a Imperial é a principal fabricante nacional de chocolates, faz cerca de 20 toneladas de chocolate por dia e exporta 25% da sua produção para 50 mercados, entre Europa, Brasil, Japão ou Austrália. Em 2015, o grupo Vallis Sustainable Investments compra a empresa de Vila do Conde e dinamiza a sua vertente exportadora, além de inaugurar uma unidade fabril exclusivamente dedicada à Pintarolas, um produto vendido maioritariamente em Espanha e no Brasil.

Quando os mais novos tiveram direito a um chocolate colorido e feito à sua medida

A Pintarolas nasceu há 40 anos e foi a primeira marca do grupo Imperial direcionada para o setor infantil, explorando um novo formato: mini drageias com chocolate de leite. “Tínhamos umas moedas de chocolate, mas não era para um público tão específico”, sublinha a responsável Manuela Tavares de Sousa, acrescentando que o nome surge de umas das expressões mais proferidas pelos mais novos naquela época: “Que pintarola”.

É líder de mercado “desde sempre” e rainha nas festas de aniversário, mostrou-se ao mundo nos tubos clássicos de cartão e quando começou a ser distribuída nas grandes superfícies fez nascer um pack de três cartuchos. Mais tarde, vieram as embalagens industriais em forma de saco e as pequenas saquetas para levar na mochila. Além das embalagens, o próprio produto também evoluiu. “Hoje temos Pintarolas recheadas de cereais e com fruta. Como nos preocupamos com a saúde e o bem estar, há 10 anos deixamos de utilizar corantes artificiais no nosso produto”, sustenta a responsável.