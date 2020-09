Mas as mudanças não ocorreram apenas no que ao trabalho diz respeito e enraizaram-se em pequenos hábitos no dia a dia. “Tenho muito mais tempo para preparar as minhas refeições. Logo aí sei exatamente o que como. Experimentei receitas que nunca tinha feito antes e, agora, faço todas as minhas refeições em casa. Fiz encomendas de sítios que não sabia que existiam”, continua, referindo-se a cervejas artesanais e hambúrgueres vegetarianos que teve oportunidade de descobrir. Mariana vai agora muito menos vezes ao supermercado. Foi, aliás, na fase do teletrabalho que visitou pela primeira vez o Mercado da Amadora, mesmo ao lado de casa. “Só tinha o fim de semana para ir, agora passei a usar a minha hora de almoço para isso.”

O facto de não ter filhos, diz, terá certamente contribuído para que o teletrabalho tenha trazido mudanças boas que ainda hoje consegue pôr em prática e exemplo disso é o facto de ela e o namorado terem começado a fazer exercício físico em casa diariamente. “Acho que estávamos todos a trabalhar demais, eu estava trabalhar demais. Sinto que nunca parei para observar o que estava a fazer. Chegava ao fim de semana de tal maneira cansada que desligava. As cidades são sítios muito stressantes. Os meus níveis de stress baixaram muitíssimo mesmo sabendo que há uma pandemia lá fora. Sou uma privilegiada, a minha casa foi o meu refúgio.”

“Fartei-me de cozinhar. Fiz tudo e mais alguma coisa”

Ana Lourenço, de 36 anos, técnica comercial da TAP, continua em teletrabalho — à hora desta entrevista, uma reunião virtual impossibilita-a de falar, mas o marido, João Luís Pratas, de 38 anos, intercede sem quaisquer problemas. João, engenheiro eletrotécnico, já regressou ao escritório, mas as muitas mudanças que decorreram do período em que esteve em teletrabalho subsistem. “O que mudou logo foi a alimentação. Na quarentena fizemos o plano de todas as refeições para evitar idas ao supermercado. Fartei-me de cozinhar. Fiz tudo e mais alguma coisa. Cozinhava todos os dias.” Ao Observador enumera alguns dos pratos mais elaborados que deu por si a fazer — como arroz de marisco ou galinha no forno — e a fotografar: entretanto, tornou-se numa espécie de “foodie” do Instagram.

Antes da pandemia, João tomava o pequeno-almoço todos os dias no café. Há anos que era assim, e sempre o mesmo pedido: sandes mista ou croissant misto. Desde que ficou “fechado” em casa que prepara essa primeira refeição para a família (tem dois filhos pequenos). Além da “poupança astronómica”, as opções que chegam agora à mesa são bastante mais saudáveis: o pão ficou para segundo plano e a fruta é a estrela da companhia, juntamente com ovos ou panquecas caseiras — e não é raro ir à horta dos pais, que à semelhança dele também moram no Cartaxo, buscar alguns ingredientes para preparar as diferentes refeições do dia. Há também um planeamento maior da comida que é comprada lá para casa, com João a garantir que não tem nada no frigorífico que precise de ir para o lixo à conta de prazos de validade apertados ou ultrapassados.