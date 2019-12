Claro que as comparações podem ser afinadas para realidades mais próximas da portuguesa, com as devidas leituras. Por exemplo, usar-se como referência comparativa os países da União Europeia (UE) — afinal, é com os seus parceiros europeus que Portugal se compara nos vários domínios das políticas públicas. Em 28 países da UE, Portugal classifica-se em 12.º lugar em Leitura, em 16.º lugar em Matemática, e em 14.º lugar em Ciências (tabela 1). Ou seja, Portugal está a meio da tabela no contexto europeu. Mas, só para ir um bocadinho mais fundo, mesmo dentro do contexto europeu há países com que Portugal se compara mais vezes noutros domínios das políticas públicas, nomeadamente de natureza económica ou financeira, tais como os países europeus vizinhos ou com aqueles com que é geralmente associado — Espanha, Itália, Grécia, Irlanda, França, Reino Unido. Nessa comparação (gráfico 3), Portugal surge apenas abaixo do Reino Unido e da Irlanda, empatado com a França, à frente de Espanha e muito à frente de Itália e Grécia. Se a famosa sigla dos tempos da troika “PIGS” (Portugal-Italy-Greece-Spain) ainda estivesse na moda, Portugal ganharia nesse campeonato mediterrânico.

Assim, resumindo, os resultados de Portugal apontam para uma consolidação e estagnação dos resultados desde 2009. Isso tem um lado positivo, mas seria irresponsável desvalorizar alguns sinais de alarme (nomeadamente em Ciências). De qualquer modo, no contexto internacional, nomeadamente no contexto europeu e sobretudo entre os países com que Portugal mais se relaciona e é associado, Portugal apresenta níveis de desempenho competitivos.

Antes de mudar de assunto, uma nota final nesta secção é necessária para apontar uma dificuldade metodológica na avaliação do PISA 2018 em Portugal, que eventualmente causará algum desconforto: a amostra portuguesa obteve apenas 76% de taxa de respostas válidas, percentagem inferior aos mínimos exigidos (80%) pela OCDE para a validade dos resultados e devida comparação internacional. Essa falha na recolha dos dados foi, para além disso, mais incidente em escolas onde os alunos obtiveram resultados abaixo da média nacional em exames finais nacionais — ou seja, a ausência destes alunos na amostra ajudaria a subir artificialmente os resultados de Portugal no PISA 2018. O IAVE, responsável em Portugal pela execução dos testes PISA, corrigiu estatisticamente a amostra, em conformidade com os resultados esperados face ao perfil das escolas em falta. Obviamente, mesmo que feito com rigor, este é um exercício falível, pelo que as médias de desempenho de Portugal no PISA 2018 requerem uma cautela reforçada na sua utilização. Ou seja, para todos os efeitos e apesar dos esforços do IAVE, não é certo que os resultados não estejam ligeiramente inflacionados.

O desafio de sempre: as desigualdades sociais continuam decisivas para os desempenhos

Se algum dia lhe perguntarem por uma característica marcante do sistema educativo português, uma resposta segura será esta: o perfil socioeconómico de um aluno é um factor fortíssimo na previsão sobre o seu desempenho e sobre a sua probabilidade de sucesso escolar. Ou seja, em Portugal, as desigualdades sociais contam muito na Educação, mostrando que, nas escolas, ainda não se consegue contrariar o background social com que os alunos entram na sala-de-aula. Consequentemente, os alunos de contextos desfavorecidos são aqueles que se encontram sucessivamente no fundo da tabela dos resultados escolares, das retenções e do insucesso escolar.

O PISA 2018 veio confirmar a tendência. A diferença entre um aluno favorecido (quartil mais elevado de perfil social) e um aluno desfavorecido (quartil mais baixo de perfil social) é de 95 pontos de desempenho na avaliação do PISA (gráfico 4) — o 10.º valor mais alto no contexto da UE —, sendo que o perfil socioeconómico explica 13,5% da diferença entre os desempenhos dos alunos em Leitura, 17% em Matemática e 16% em Ciências (valores que superam a média da OCDE, embora de forma não significativa). Ou seja, Portugal está entre os países onde o perfil socioeconómico do aluno mais conta para a sua progressão. Nada que não se soubesse, claro. Mas, mesmo assim, não deixa de ser relevante constatar que a situação piorou (um pouco), em vez de melhorar: em comparação com o PISA 2009, a distância entre os alunos favorecidos e os desfavorecidos aumentou de 87 pontos para 95 pontos, enquanto a média da OCDE se manteve estável entre os 87 e os 89 pontos de diferença. Evitando dramatismos e adoptando uma visão mais benevolente, neste assunto das desigualdades sociais estamos na mesma (pelo menos) desde 2009.

Vale a pena mergulhar um pouco mais nos dados e perceber o que está por detrás destes números. A primeira evidência a fixar é que, ao contrário do que sucede noutros países da OCDE, estas diferenças de desempenho explicadas pelo perfil socioeconómico em Portugal não resultam de um tratamento discriminado a esses alunos. De facto, em alguns países, verifica-se que, nas escolas onde os alunos matriculados têm em média um perfil socioeconómico mais baixo, há casos de segregação na composição das turmas, na contratação dos professores ou até na distribuição dos recursos disponibilizados (humanos e materiais) — prejudicando os alunos que mais necessitam de apoio. Em Portugal, o cenário é outro: o nosso país surge entre aqueles que tem um tratamento mais indiferenciado entre escolas, no sentido em que não as distingue especialmente em função do perfil socioeconómico dos alunos. Tanto quanto possível, as escolas são tratadas como iguais.

E isso é bom? Mais ou menos. É bom que não haja discriminação negativa — e, infelizmente, há em vários países. Mas, por outro lado, é também prova de que as escolas que têm alunos com maiores necessidades de aprendizagem (e com maior risco de insucesso escolar) não estão a ser devidamente apoiadas pelo ministério da Educação — por exemplo, com (ainda) mais recursos humanos. Ou seja, pode-se afirmar que o ministério está a falhar no reconhecimento de que as escolas em contextos mais difíceis precisam de apoio suplementar. Aliás, como provam os questionários aos directores de escolas neste PISA 2018, o sentimento de falta de recursos não é exclusivo a uma ou a outra escola: o sentimento de falta de recursos é generalizada — e supera a média da OCDE.

Conclua-se, contudo, com uma nota positiva. O perfil socioeconómico, mesmo sendo um forte preditor de sucesso escolar, não pode ser lido como uma condição determinística, da qual não há fuga possível. De facto, há 10% de alunos portugueses no PISA 2018 que são considerados “resilientes”: alunos que, estando no mais baixo dos níveis dos perfis socioeconómicos, conseguem desempenhos a Leitura no quartil mais elevado (gráfico 5). Esta percentagem não é particularmente diferente da de outros países, nem se distingue da média da OCDE (11%). O que potencia a resiliência dos alunos? No cômputo geral, há vários factores relevantes, tais como o apoio dos pais e um ambiente disciplinado (i.e. ordeiro) nas escolas. Curiosamente, em ambos os factores, o seu poder explicativo para o caso português é diminuto.

O peso esmagador das condições sociais e dos estereótipos de género nas ambições dos alunos

A relação entre o perfil socioeconómico e os desempenhos escolares é conhecida há longos anos. Mas as desigualdades sociais não se manifestam apenas nos desempenhos dos alunos. Como veremos de seguida, as características dos alunos (sociais e de género) também explicam expectativas e atitudes face à educação. Em Portugal, isso sucede de forma muito acentuada e gravosa.