Isabel Flores. Iniquidades e resistências da educação em Portugal

Quando os resultados pouco mexem, e são aceitáveis no panorama europeu, apetece-me dizer que tudo está normal na educação em Portugal, donde os governos podem ficar calmos e reduzir a quantidade de políticas, acima de tudo minimizar as constantes mudanças nas regras do jogo.

O que o estudo PISA (OCDE) nos permitem fazer é olhar para uma série de variáveis de enquadramento e tentar compreender onde podemos mexer para ter uma escola mais inclusiva e que sirva a todos. Não é uma corrida e o lugar em que estamos é bastante irrelevante.

Uma primeira análise dos relatórios PISA mostra que temos algumas características que teimam em persistir, para o bem e para o mal.

O bom

Primeiro, as iniquidades. Temos meninos e meninas, o género como determinante das expetativas profissionais. Os rapazes querem ter profissões de engenharia e as raparigas de cuidadoras. Estas preferências são muito mais acentuadas em Portugal do que nos restantes países da OCDE. Lembra-me uma amiga cuja gota de água para decidir sair do país foi a festa de Natal na escola das filhas onde se construía a casa do pai Natal: os meninos eram os engenheiros e arquitetos, as meninas decoravam e limpavam. Foi-se embora, só tinha filhas.

O mau

Do lado das resistências, os alunos portugueses com elevados níveis de satisfação com a vida e bem integrados na escola. E, claro, os professores capazes de mostrar entusiasmo e vistos pelos alunos como inspiradores e competentes. Afinal são os professores que, apesar das turbulências políticas e orçamentais, continuam a fazer o sistema ter uma qualidade razoável no panorama Europeu.