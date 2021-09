Não é um nome que esteja na ponta da língua para todos quando se pensa em fast fashion, mas a gigante chinesa Shein tornou-se num fenómeno global — e em grande parte pelas piores razões e por conseguir também correr na frente da grande fatia de marcas desta categoria. Usa estratégias de marketing agressivas e com caras conhecidas nas redes sociais, que ajudam a legitimar a marca que tem vivido os últimos anos envolta em controvérsias de toda a espécie. Acusações de plágio de outras marcas e designers independentes, queixas de consumidores dos serviços pós-compra, condições de trabalho duvidosas e falta de transparência são apenas algumas. Pelo meio da história, tenta mascarar as polémicas com uma experiência de entretenimento do consumidor que não se fica pelas compras ao preço da chuva — a mais recente é um concurso para jovens designers cujo prémio são 100 mil dólares.

Apesar do sem-fim de queixas e processos que acusam a Shein de plágio, a gigante chinesa lançou um programa de incubação, em janeiro deste ano, o Shein X, que pretendia financiar designers emergentes e lançar as suas carreiras, para combater “questões recorrentes de infração dentro da indústria”, referiam em comunicado citado pela Dazed. Depois, e seguindo as pisadas de outras marcas, a Shein decidiu lançar o Shein X 100K Challenges, um concurso de talentos que é também um reality show transmitido através da app e do canal de YouTube da marca. O programa, sob o mote “Be Bold, Be You”, segue 30 jovens designers que competem para mostrar a sua coleção na semana de moda Shein em Los Angeles e levar para casa o prémio de 100 mil dólares em dinheiro. Ao longo dos episódios — já em exibição — os 30 concorrentes vão sendo reduzidos a cinco para depois voarem até LA onde se disputará a final. O finalista além do dinheiro terá direto a uma coleção cápsula à venda no site da Shein.

O comunicado referia também que o novo reality show “é uma das muitas grandes iniciativas filantrópicas da marca em 2021, e tem como objetivo reunir as pessoas em celebração da moda”. Os jurados são caras e nomes conhecidos da praça, é o caso de Khloé Kardashian, Law Roach (stylist de Zendaya), os designers Christian Siriano e Jenna Lyons, e a editora de moda da InStyle, Laurel Pantin. Quase todos eles partilharam nas suas redes sociais a sua participação no programa fazendo-se acompanhar — como é habitual — por um código promocional para usar em compras no site.

As reações dos seguidores de cada um dos membros do júri não foram as mais positivas, acusando-os de selarem parcerias com uma marca cujas políticas além de não serem transparentes são duvidosas. Quase todos eles acabaram por desativar os comentários no Instagram.

“InStyle, como pode fingir que se preocupa com o ambiente ou questões laborais quando apoia isto? A Shein é a pior das piores empresas de moda. Isto é simplesmente deprimente”, disse uma seguidora no Twitter. “A Shein é uma das marcas de moda mais antiéticas”, escreveu outra no Instagram de Khloe Kardashian.

. @InStyle how can you pretend to care about the environment or labor issues when you support this? Shein is the worst of the worst disposable fashion companies. This is just depressing. pic.twitter.com/HbiFQ0Owd6 — Maxine Bédat (@maxinebedat) August 18, 2021

Downloads, downloads, downloads. Compras, compras, compras

Apesar da revolta, o fenómeno Shein é real e talvez até assustador pelos números que representa. Sobretudo se falarmos de downloads da app da marca. Só no primeiro semestre deste ano, a aplicação de Shein acumulou mais de 81 milhões de downloads em todo o mundo. Em meados de maio, conseguiu a proeza de ultrapassar a Amazon como a app de compras mais instalada nos Estados Unidos em toda a App Store e Google Play em conjunto, de acordo com as empresas de análise App Annie e Sensor Tower. Apesar e a Amazon já ter recuperado o primeiro lugar, os downloads de ambas continuam muito próximos um do outro.

A marca tem uma estratégia de recompensa dos clientes na app à base de pontos obtidos por simplesmente entrar na aplicação ou por assistir a transmissões ao vivo por lá — quanto mais ganham, mais poupam nas compras seguintes e isso gera um ciclo vicioso.

“Estão a fazer a moda rápida parecer lenta”, disse à CNN Erin Schmidt, uma analista sénior da Coresight Research, uma empresa global de consultoria e investigação especializada em retalho e tecnologia. “Eles mudaram o modelo”.

A pandemia ajudou a acelerar o crescimento da marca que, desde outubro do ano passado, era a maior empresa de moda online do mundo, medida pelas vendas de mercadorias, segundo o Euromonitor International citado pela CNN. Apesar de os dados serem confusos porque a própria marca não divulga muito cá para fora, a Bloomberg estima que a empresa esteja avaliada em 30 mil milhões de dólares, segundo dados atualizados este verão.

A China é o país onde a Shein não tem grande expressão, sobretudo por ter concorrência imbatível do Alibaba, que é líder na indústria. Não será rentável para a marca vender no país de origem, porque se para o resto do mundo pode ser barato não o é para os consumidores chineses que conseguem ter uma oferta ainda mais competitiva, preferindo assim apostar noutros mercados como o europeu, o do Médio Oriente, EUA e Austrália.

De junho de 2020 até junho deste ano, os downloads da app na America Latina dispararam, sobretudo com o aumento de 988% que vieram diretamente do mercado brasileiro. Também a Índia, depois de ter banido a app durante algum tempo, é um mercado forte da Shein.

Os ingredientes para o sucesso

Apesar de fundada em 2008, a história mais recente começa no início de 2012, quando o fundador e CEO Chris Xu — licenciado americano da Universidade de Washington — desistiu do seu negócio de vestidos de noiva para adquirir o domínio Sheinside.com, como a marca se chamava inicialmente quando vendia roupa de mulher. Em 2015 mudou o nome da empresa para Shein e focou-se nos mercados estrangeiros, e começou a conquistar rivais da moda de fast fashion.

A Shein conta alegadamente com milhares de fornecedores terceiros na China para produzir lotes de roupa, que volta a encomendar se tiverem um bom desempenho junto dos clientes, espalhados por 220 países diferentes onde chegam as entregas. As receitas não são divulgadas pela marca, mas são estimadas em mais de 10 mil milhões de dólares anuais e têm continuado a aumentar ao longo da pandemia, revela a Forbes.

A gigante chinesa consegue ser mais rápida que qualquer outra marca de fast fashion a identificar as tendências, os estilos e as cores que serão populares entre os consumidores e arrancar de imediato para produções megalómanas — por dia são inseridos no site entre 500 a dois mil novos produtos. Atacando depois as redes sociais com mensagens de moda acessível a todos, a campainha mais apelativa ao público jovem que é também o que mais compras faz neste marketplace que compete diretamente com as britânicas ASOS e Boohoo.

A estratégia da Shein passa por apostar fortemente nos posts patrocinados no Facebook — será normal aparecerem-lhe numa breve viagem pelo feed —, mas passa também pelo marketing de influência com parcerias com algumas influencers de renome internacionais ou até mesmo celebridades, como já acontece com Nick Jonas, Tinashe, Hailey Bieber ou Katy Perry. Em junho, de acordo com a Similarweb, empresa de análise de tráfego na internet, o site teve mais de 160 milhões de visitas, ultrapassando a Zara e a H&M.