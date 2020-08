A menos de quatro dias para a abertura oficial da Festa do Avante, que este ano abrirá portas mais cedo (uma das alterações para tentar cumprir à risca as recomendações da DGS) numa tentativa de evitar filas nos acessos à Quinta da Atalaia, no Seixal, o PCP e a DGS divulgaram dois documentos. Num, o tão esperado parecer da Direção-Geral da Saúde com as recomendações, que os comunistas devem seguir, para minimizar o impacto de eventuais contágios com a Covid-19 no recinto da festa, noutro o plano de contingência deste ano da Festa. O que é que o PCP teve que alterar para poder realizar a tão marcante festa de rentrée em tempo de pandemia?

PCP aumentou área disponível, mas DGS apertou mais a limitação

Em junho o PCP anunciou o aumento de área no recinto da Festa do Avante, em agosto apontava uma média de 100 mil pessoas por ano no Avante e uns dias mais tarde propunha-se reduzir esse número para 33 mil por cada dia da festa. Uma “redução” que parece não ter convencido os especialistas da Direção-Geral da Saúde que avaliaram o plano de contingência enviado pelo PCP: estabeleceram limites a cada espaço dentro do Avante e exigiram que fossem delimitados e as entradas controladas.

Mais, o número de pessoas por cada metro quadrado — ao ar livre e em espaço fechado, que este ano serão apenas três — também é mais restrito: uma pessoa por cada oito metros quadrados ao ar livre e caso seja em espaços fechados, a área aumenta para 20 metros quadrados.

Um Avante em tempo de pandemia é um Avante de plateias sentadas

E quanto à lotação, as contas são fáceis de fazer: se o Palco 25 de abril tem este ano uma área de 16 mil metros quadrados então a lotação máxima é de duas mil pessoas que terão lugares para se sentar, à devida distância, e depois de passarem pelas cercas que o partido irá colocar a delimitar cada um dos 13 espaços (contando com as ruas, áreas de lazer e espaço criança).

Espera-se um verdadeiro quebra-cabeças para a organização que, no plano de contingência, afirma ainda que irá “higienizar” as cadeiras entre espetáculos. Serão milhares de cadeiras a desinfetar entre cada espetáculo. Para aceder a cada plateia os participantes da Festa terão que passar pelas áreas definidas pelo partido já que, ao contrário do habitual, haverá cercas a delimitar cada um dos espaços. E como vai o PCP evitar que haja aglomerados de pessoas para aceder às plateias dos vários espetáculos?

Segundo o plano de contingência do partido, “as áreas de espera para entrar nos recintos vão ser organizadas de modo a evitar a formação de aglomerados, organizando filas e garantindo o distanciamento de dois metros entre pessoas que não sejam coabitantes”, serão ainda “sinalizados os circuitos e as marcações físicas de distanciamento (verticais e no chão)”, acrescenta o PCP no plano.

A JCP terá agora um novo desafio: coreografar a Carvalhesa, sentada. A versão alternativa, dada a conhecer em julho, sem que se saísse do lugar, poderá agora dar lugar a uma nova, já que todos os palcos terão na frente centenas ou milhares de cadeiras.