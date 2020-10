Toda esta documentação foi entregue a um médico independente para que este desse um parecer sobre o que se tinha passado. Nesse parecer, um documento de dez páginas a que o Observador teve acesso com a condição de não divulgar o nome do autor, o especialista concluiu que os dois médicos que atenderam inicialmente João Pedro violaram as boas práticas médicas ao não detetarem as alterações cardíacas nos raio-x, mesmo que depois as confirmassem com exames complementares — como aconteceu na terceira consulta.

Alteração esta que, reforça o especialista, é “explícita em ambas as as imagens e alcançável por qualquer médico com conhecimentos para desempenhar as funções a que se propõe, nomeadamente um médico especialista em pediatria a exercer funções de urgência hospitalar pediátrica em estabelecimentos de referência”, lê-se.

Imagem dos raio x feitos a João Pedro que consta no processo 2 fotos

O médico não tem dúvidas que esta “ausência de diagnóstico, para além de impedir a decisão de eventual internamento hospitalar da vítima, impediu, ainda, um atempado tratamento da miocardite e/ou miocardiopatia dilatada”, que viriam a tornar-se “fulminante(s)”.

Hospital diz que há doenças nos jovens com “desfecho imprevisível”

Para a CUF Descobertas, no entanto, a 16 e a 18 de novembro de 2019 as queixas respiratórias de João Pedro, “com antecedentes de asma brônquica” levaram apenas a um diagnóstico de pneumonia. E só a 24 de novembro, quando voltou às urgências, encontraram “sintomas compatíveis com um possível choque de origem cardíaca” quando foi “revelado um índice cardiotorácico — índice que avalia o aumento da silhueta cardíaca — fora dos parâmetros normais” o que, garantem, não foi evidente antes, “não sendo, por isso, identificável, nessas datas, uma patologia cardíaca, além da pneumonia que apresentava”.

Uma explicação que para Fernanda é “ultrajante”, uma vez que nos exames analisados por uma outra médica da CUF dão conta de que essa alteração era visível.

“Perante esta situação clínica emergente, as equipas do Atendimento Permanente do hospital fizeram tudo o que estava ao seu alcance para a estabilização do doente, tendo assegurado todas as condições para que, em segurança, fosse transportado para uma unidade de cuidados intensivos pediátricos especializada”, lê-se na resposta enviada ao Observador, onde é dito que só souberam da morte de João Pedro depois, após a informação da mãe.