Pobreza habitacional: ajudar quem ajuda a combatê-la

Nesta 4ª edição, e tendo em conta o panorama que o país enfrenta no que diz respeito à habitação, o foco do “Mais Ajuda + Impacto” prendeu-se no combate à pobreza habitacional. Depois de um rigoroso processo de avaliação de todas as candidaturas, bem como do voto dos clientes Lidl através da app Lidl Plus ou em www.maisajuda.pt, estão finalmente conhecidos os vencedores. Apresentar projetos inovadores na facilitação do acesso a uma habitação digna foi o desafio que lhes foi proposto e são quatro as entidades eleitas para o concretizar.

“Crescer”, “Just a Change”, “Minga” e “Rés do Chão” são os nomes das entidades vencedoras que verão os seus projetos apoiados num valor de 300 mil euros, oferecidos pela marca Lidl Portugal. “Considerámos ser de elevada relevância endereçar o nosso programa Mais Ajuda com + Impacto ao combate à pobreza habitacional, já que esta é uma das prioridades da atualidade no nosso país. Todos os dias, milhões de portugueses procuram um lar adequado, enfrentando condições precárias que prejudicam a sua saúde e bem-estar. No Lidl, estamos comprometidos com esta causa e muito empenhados em fazer a nossa parte, apoiando estes quatro projetos”, as palavras são de Ana Burmester, Responsável de CSR e Sustentabilidade do Lidl Portugal, que não tarda em dirigir-se aos clientes Lidl: “Desafiamos agora todos os portugueses a contribuírem também, arredondando as suas compras de Natal, a favor de uma habitação mais digna para os que mais precisam”.

(Açores, Algarve e Lisboa): Experiência em projetos de Redução de Riscos dirigidos a públicos vulneráveis, promovendo a sua inclusão e melhoria de condições de vida. Com o prémio do Mais Ajuda, pretende oferecer apoio ao crescente número de pessoas em situação de sem-abrigo; Just a Change (Guimarães, Lisboa e Porto): Dedica-se à reabilitação de casas de pessoas em situação de pobreza habitacional. Com o apoio do Mais Ajuda, irá investir num novo polo em Guimarães e impactar positivamente o dia-a-dia das pessoas beneficiadas.

(Guimarães, Lisboa e Porto): Dedica-se à reabilitação de casas de pessoas em situação de pobreza habitacional. Com o apoio do Mais Ajuda, irá investir num novo polo em Guimarães e impactar positivamente o dia-a-dia das pessoas beneficiadas. Minga (Montemor-o-Novo): Pretende promover linhas de ação variadas, como oferta habitacional, apoio ao público e construção responsável. Com o prémio do Mais Ajuda, pretende enfrentar desafios de literacia e apoio técnico, fornecendo assistência técnica e promovendo colaborações que potenciam a construção sustentável com workshops, obras e ensaios.

(Montemor-o-Novo): Pretende promover linhas de ação variadas, como oferta habitacional, apoio ao público e construção responsável. Com o prémio do Mais Ajuda, pretende enfrentar desafios de literacia e apoio técnico, fornecendo assistência técnica e promovendo colaborações que potenciam a construção sustentável com workshops, obras e ensaios. Rés do Chão (Braga, Cascais, Lisboa e Sintra): Especializada em arquitetura, urbanismo e participação, desenhando soluções inovadoras que apoiam entidades públicas a transformar os espaços que são coletivamente habitados. Com o apoio do Mais Ajuda, pretendem solucionar a falta de espaços públicos em bairros municipais com projetos de arquitetura participativa.

É verdade, a boa notícia é que também os clientes podem fazer a diferença na vida destes projetos e de todas as pessoas que beneficiarão destas ajudas. Através da campanha “Arredonda” – que regressa este Natal, de 11 a 31 de dezembro, em todas as lojas Lidl de norte a sul do país -, será convidado a, como o nome indica, arredondar o valor final das suas compras para a casa decimal acima, ou para um outro valor que lhe seja possível pagar. Ao fazê-lo, estará a fazer parte desta missão e irá contribuir para que, cada vez mais, seja possível ter direito a uma habitação digna.

No final da campanha, todo o montante angariado, através da contribuição dos clientes, será distribuído de forma equitativa pelos quatro projetos vencedores, somando aos 75 mil euros que cada um já receberá por parte do Lidl.