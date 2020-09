Se é verdade que o Sol, quando nasce, é para todos, não é igualmente exato que o planeta esteja a aquecer da mesma forma para toda a Humanidade — ainda que a expressão “aquecimento global” possa levar a crer que sim. Falar de alterações climáticas no mundo de hoje é, segundo os desenvolvimentos científicos dos últimos anos, falar também de desigualdades sociais, de pobreza e de racismo.

O Acordo de Paris, assinado em 2015, vincula o mundo a um aumento da temperatura média do planeta de, no máximo, 2ºC acima dos valores pré-industriais. Para já, parece improvável que a meta venha a ser cumprida. Os modelos atuais apontam para um aumento entre os 3ºC e os 4ºC até ao final do século. Modelos mais recentes são ainda mais pessimistas e colocam o valor em 5ºC. Com mais ou menos otimismo, uma coisa é certa: o aumento da temperatura do planeta não nos vai afetar a todos da mesma maneira. Pelo contrário, vai aprofundar as já muitas desigualdades que separam ricos e pobres — incluindo, em grande medida, as desigualdades raciais.

Há várias razões para esta realidade. A primeira é puramente geográfica: quando falamos do aquecimento do planeta, falamos de um valor médio, o que significa que há lugares onde o aquecimento se pode aproximar dos 10ºC. As regiões onde a temperatura deverá subir mais são aquelas em torno da linha do Equador, incluindo a América Latina, o sudeste asiático e a África subsaariana. Estas regiões, hoje as mais afetadas pela pobreza, poderão, nas próximas décadas, tornar-se demasiado quentes para suportar a vida humana e dar origem a milhões de refugiados do clima. Por outro lado, em sociedades sujeitas às mesmas temperaturas, a tendência é para que as minorias étnicas, habitualmente mais pobres, estejam mais expostas às consequências das alterações climáticas, embora contribuam menos para elas.