“Quantas árvores lhe parece que tenho aqui plantadas?”

Antevemos que há rasteira na pergunta atirada pelo jovem agricultor alemão Marc Leiber, enquanto nos guia por uma pequena parcela de terreno cultivado, que não chega a um hectare. Ainda assim, arriscamos: uma centena? Marc ri-se. Falhámos, obviamente. Resta saber por quanto. “Dezasseis mil”, corrige-nos. É difícil conter o espanto — e o alemão sabia-o antes de lançar a pergunta. O terreno de Marc no concelho de Montemor-o-Novo não é uma plantação qualquer: é uma agrofloresta das mais avançadas que existem no planeta, objeto de estudo por especialistas e doutorandos, e um autêntico laboratório onde são experimentadas soluções que podem vir a transformar radicalmente o modo como a Humanidade produz alimentos na terra. As árvores estão plantadas em autênticos ninhos de palha alinhados no terreno — não só porque Marc tem horror à palavra “buraco” para descrever o lugar onde cresce uma planta, mas também porque o ninho permite baixar a temperatura do solo — e incluem dezenas de espécies diferentes. Até silvas ali encontramos. Mas não são ervas daninhas: foram mesmo ali plantadas.

Marc Leiber, de 25 anos, chegou ao Alentejo Central há dois anos. Nascido na Alemanha, passou parte da juventude nos Estados Unidos antes de regressar à Europa, para estudar Agronomia na Universidade de Den Bosh, nos Países Baixos. Foi lá que conheceu o agrónomo suíço Ernst Götsch, que é considerado o pai da agricultura regenerativa e aclamado como uma das grandes referências da agronomia contemporânea pelos académicos da agricultura. Götsch, radicado no norte do Brasil desde a década de 1980, aceitou visitar o projeto universitário que Marc dinamizara com alguns colegas — e o jovem aproveitou a ocasião. “Conheci-o e, depois, pedi-lhe se podia fazer um estágio com ele.”

Marc Leiber tem cerca de 16 mil plantas e árvores neste terreno 5 fotos

Foi no estágio com o mestre Ernst Götsch que Marc Leiber ouviu falar da Herdade do Freixo do Meio, onde viria a comprar um terreno de 5,5 hectares, um dos quais atualmente ocupado com o seu projeto inovador, a Quinta das Abelhas. “Estive num Brasil com ele a fazer a minha aprendizagem e, durante esse tempo, ele veio aqui dar consultoria à herdade”, conta o agricultor ao Observador, sentado num fardo de palha no seu pequeno terreno alentejano. “Ele contou-me várias histórias deste sítio, disse-me que era um sítio muito bonito, que tinha muito potencial e que eu devia vir vê-lo. Eles, na altura, estavam com alguns problemas na manutenção das agroflorestas e eu vim ajudá-los.”

Marc Leiber já trazia na cabeça a ideia de se estabelecer definitivamente no sul da Europa, na região do Mediterrâneo, adquirir um terreno, “fazer agricultura, trabalhar com estes conceitos e fazer pesquisa”. A vinda para Portugal, inicialmente acidental, mostrou-lhe o que rapidamente se tornaria bem óbvio: “O plano era ficar aqui. Comprei este terreno e agora isto é um projeto de vida.”

O jovem alemão encontrou nos ensinamentos de Ernst Götsch e nos terrenos de Portugal as respostas a muitas das questões que o inquietaram durante os estudos. “Tinha muitas perguntas sobre os conceitos que os professores nos ensinavam, sobretudo acerca da sustentabilidade e da funcionalidade a longo prazo desses conceitos”, assume Leiber. “Tive a sensação de que os conceitos que nos ensinavam não iam ser produtivos durante muito mais anos. Não iam oferecer-nos uma grande segurança para a nossa alimentação no futuro.”

“Depois, apareceu a agrofloresta”, esclarece. “Este projeto baseia-se todo em ensaios e experiências para conseguir modelos e depois escalar este conceito de agricultura, para encontrar maneiras mais eficazes e mais eficientes, e também para entender quais são as espécies-chave com as quais temos de construir estes agroecossistemas.”