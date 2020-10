Ora, os testes PCR são “altamente sensíveis, altamente específicos e altamente fiáveis”, garante Ricardo Mexia. Tão sensíveis e tão específicos que há quem os critique por poderem inflacionar os números. Mas não é isso que dizem os especialistas. “Mesmo até naquelas situações em que as pessoas já tiveram a doença e estão em convalescença (e há pessoas que ficam nessa situação durante muito tempo) os testes conseguem detetar a presença do vírus. Há quem diga que isso pode ser excessivo porque estamos a identificar partes do vírus, mas não necessariamente partes viáveis. Pode ter pouco significado clínico, mas tem significado do ponto de vista da saúde pública”. Nestes casos, a pessoa continua a ter o vírus e até continua a poder transmiti-lo, só já não tem sintomas, nem se sente doente.

Coisa completamente diferente são os falsos negativos — raros — e os falsos positivos — ainda mais raros, à conta desta sensibilidade e especificidade. Tudo depende do “desempenho dos testes, má prática de colheitas ou do procedimento laboratorial”, mas como a “especificidade dos testes que estão registados no Infarmed é elevada”, “não é expectável que os falsos positivos venham a ocorrer” — logo, os números dos boletins da DGS são fiéis aos verdadeiros casos positivos identificados nas 24 horas anteriores à publicação do relatório, garante o especialista.

Os falsos negativos são mais comuns que os falsos positivos porque os testes podem ser incapazes de detetar o agente patogénico se a carga viral da pessoa infetada ainda for muito baixa. Se uma pessoa for infetada pelo SARS-CoV-2 hoje, é possível que a carga viral demore dois a três dias a atingir níveis suficientemente elevados para ser detetado pelos testes moleculares de diagnóstico.

É um problema do ponto de vista da saúde pública porque, mesmo com quantidades mais baixas de vírus, a pessoa infetada pode transmiti-lo a terceiros: “O risco de transmissão não é nulo porque ela pode aumentar ao fim de horas”, já tinha dito Francisco Antunes, infecciologista do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao Observador. Mas os testes à Covid-19 “não são 100% sensíveis, como não o é nenhum teste a uma infeção respiratória”.

Testes serológicos têm sensibilidade de 90%, mas não são de diagnóstico

Os testes serológicos também já estão a ser aplicados em Portugal, mas não são considerados testes de diagnóstico e os seus resultados não contam para os dados transmitidos nos relatórios de situação da DGS. Estes dispositivos usam amostras de sangue para identificar dois tipos de anticorpos: a imunoglobulidade M (IgM), que permite saber se a pessoa testada tem uma infeção ativa; e a imunoglobulina G (IgG), que sinaliza se aquela pessoa já esteve infetada no passado e desenvolveu alguma imunidade ao vírus.

Embora tenham especificidades elevadas (superior a 95%) e sensibilidades que rondam os 90%, não podem ser considerados testes de diagnóstico porque não detetam diretamente qualquer componente do vírus — apenas os anticorpos que o organismo possa ter recrutado para responder à invasão pelo SARS-CoV-2. Servem apenas para, “retrospetivamente, avaliar se o doente contactou com o vírus e desenvolveu a produção de anticorpos”.