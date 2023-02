Antes de, no final dos anos 80, Luiz José Pacheco ter dado uma entrevista ao jornal Expresso que o tornaria uma celebridade entre os jornalistas que corriam atrás dele para lhe extraírem alguns chistes, piadas verrinosas sobre outros escritores e uma visão desassombrada e sarcástica sobre o meio literário português; antes de ser o “maldito”, o que fazia manguitos ao mundo, adorado por todos os que gostam de se ver como desalinhados, mas seriam eles próprios incapazes de fazer tais manguitos, de dizer tais cruas verdades; antes de ser uma figura mitificada, mas quase não lida, quase desconhecida; antes, Luiz José Pacheco teve uma vida, uma vida feita de muitas ruturas, muitos gestos de corajoso despojamento, de muitas renúncias e perdas, que isto de dizer muitos “nãos” ao poder paga-se e paga-se caro.

Se durante as duas últimas décadas da sua vida foi popular, escreveu nos jornais Público e Diário Económico juntou até dinheiro suficiente para abrir a sua primeira conta bancária, durante as décadas anteriores Luiz Pacheco escreveu muito, sobretudo diários (quase todos inéditos), contos, histórias curtas e muita crítica literária feroz, temerária, contracorrente. Mas também foi um alcoólico em último grau, viveu entre o suicídio e a loucura, na mais absoluta miséria, era espancado nas ruas, perdia a noção de si, perdeu os filhos, as mulheres amadas, os amigos estruturantes como Mário Cesariny.

Antes de ser um “escritor maldito”, foi um menino burguês da rua Dona Estefânia, ia à missa e era adorado pelas tias velhas que viam nele um grande futuro. Antes de ser o “editor maldito”, editou aqueles que ninguém editaria, como Manuel de Lima, Herberto Helder, Cesariny, Büchner, Marquês de Sade, passou pela prisão e pelo corpo de jovens raparigas e rapazes, deixou de usar gravata, depois de usar meias, por fim só usava roupa dada e demasiado curta para o seu corpo de um metro e oitenta, frágil e desnorteado perante a desmesura da vida. É, “com aquela acidez que a coragem destila nos corações exasperados da sua própria existência”, como escreveu Agustina, sobre outro excomungado, Uriel da Costa, que António Cândido Franco nos conta a vida de Luiz José Pacheco numa nova biografia intitulada Firmamento é Negro e Não Azul (Quetzal), onde, com uma grande sensibilidade, procura retirar o escritor do lugar do “maldito”, do “anedótico”, para o mostrar na sua face humana, demasiado humana.

Um livro que nos comove mais do que nos faz rir, que nos põe a olhar para um homem, mas também para o escritor e o crítico, que analisa cada um dos seus livros, que desmonta o edifício crítico que construiu sempre dentro desse movimento que ele criou e a sua obra corporizou, o Abjecionismo e o Neo-Abjecionismo. É a biografia não de um “maldito”, mas de um exemplar da condição humana. O Observador conversou com o escritor e académico da Universidade de Évora que, desde 2015, estava a trabalhar nesta biografia.

