Há ainda que ter em conta o aumento de despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com equipamentos de proteção individual, medicamentos e ventiladores, que teve um efeito de 0,1% do PIB até junho. E ainda outras medidas, como a aquisição de equipamento de proteção individual e a adaptação de postos trabalho na administração pública ou o empréstimo à SATA”, todas com um impacto conjunto de 0,1% do PIB.

No segundo semestre do ano, muitas medidas estarão ainda em vigor, devendo pesar os impactos de novas medidas, espera o Banco de Portugal. Estão em causa, nomeadamente, “a alteração das regras relativas aos pagamentos por conta de IRC, os instrumentos de apoio às empresas que sucedem ao lay-off simplificado e o reforço das medidas de apoio ao rendimento e ao setor da aviação”.

No total, as medidas de lay-off deverão custar o equivalente a 0,9% do PIB e, ainda do lado da receita, o impacto, “excluindo a isenção de contribuições no contexto do lay-off, rondará os 0,6% do PIB em 2020”. Na Saúde, todas as medidas deverão ficar por 0,3% do PIB, a mesma dimensão dos apoios ao rendimento. Sobram ainda 0,6% em outras medidas.

A execução orçamental é, neste momento, conhecida até agosto (em contabilidade pública), mas foram sobretudo as contas até ao primeiro semestre que foram examinadas em detalhe pelo Banco de Portugal e pelas duas entidades que fiscalizam as contas do Estado — a UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental), que aconselha os deputados no Parlamento, e o Conselho de Finanças Públicas (CFP).

No total, os gastos cresceram 4,9% no primeiro semestre do ano (igual à execução até agosto), com “mais de dois terços desse crescimento justificados pelo subsector dos Fundos de Segurança Social (+1459 milhões de euros), refletindo em grande medida o impacto desfavorável da pandemia por Covid-19”, nota o CFP.

O crescimento da despesa “acelerou no segundo trimestre” deste ano, “impulsionado pela rubrica de subsídios”, que teve uma subida de 893 milhões de euros de janeiro a junho, ou seja, mais 252% — não muito diferente do que a previsão do Governo para o conjunto do ano. Esta rubrica regista “a maior parte do impacto das medidas adotadas no contexto da pandemia, como é o caso do lay-off simplificado e do apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes”.

Em todo o caso, há ainda um longo caminho a percorrer no segundo semestre, tendo em conta que o orçamento revisto previu um aumento da despesa de 9,3% para o conjunto do ano.

“Não há grande margem para arrecadar mais receita” nos impostos indiretos

Na receita, o Governo está essencialmente refém este ano da quebra da economia. “Nos impostos sobre o consumo não há grande margem para arrecadar mais receita”, reconhece João Loureiro. “O único controlo que o Governo tem é o valor da taxa que decide aplicar”, mas nesta fase há pouco que se possa fazer, considera o economista da Universidade do Porto. Por absurdo, “até poderia aplicar 50%, mas se os consumidores não consumirem a receita é zero”.

No caso do IVA, o mais importante dos impostos para o Estado, teve uma quebra total de 1,3 mil milhões (-11,2%) até agosto, dos quais apenas 242 milhões se devem ainda ao adiamento do pagamento do imposto concedido pelo Governo às empresas — é, neste momento, a “medida Covid” mais importante do lado da receita, embora tenha chegado a representar 567 milhões de euros em junho, antes de se ter iniciado a janela de pagamento. Há ainda quebras consideráveis noutros impostos indiretos — o ISV, sobre os veículos (-45%, -232 milhões), o IABA, sobre as bebidas (-18%, -32 milhões) ou o ISP, sobre produtos petrolíferos (-11%, -262 milhões).

E, apesar da recuperação no segundo semestre, “há uma parte do ano que já foi perdida” de forma irremediável, lembra Luís Leon, partner da Deloitte — “uma parte significativa do ano de consumo, que é o verão”, até porque “há muito imposto sobre o consumo em Portugal que não é pago por portugueses”, mas pelos turistas estrangeiros.

Apesar de o desemprego ter consequências para o consumo, é também a população menos afetada pela crise que contribui para a quebra nas vendas, porque “tem receio de perder rendimentos no futuro”. No ano passado, a taxa de poupança estava em 6,7%, a mais baixa desde o início da série, em 1995, mas já está a crescer de forma substancial no contexto da pandemia. Os dados do INE sobre o segundo trimestre mostram que a poupança das famílias aumentou 12 pontos percentuais entre março e junho face ao mesmo trimestre do ano anterior, “refletindo sobretudo a redução do consumo privado, designadamente do consumo privado de bens duradouros”. O mercado automóvel que o diga, que tem até setembro uma quebra de quase 40%.

“Se poupa, não gasta, não há atividade económica, que foi o que aconteceu durante a crise financeira e que foi uma das explicações para a recessão” nesse período, lembra o consultor. “É expectável que o comportamento não seja muito diferente” nesta crise do que foi nas anteriores.

Também no IRC, sobre as empresas, a expectativa é que haja um “rombo”, embora uma fatia importante esteja reservada para o ano seguinte. As empresas pagam o imposto por antecipação (pagamento especial por conta), tendo em atenção as contas do ano anterior e, em circunstâncias normais, numa crise desta dimensão, todo o impacto seria sentido em 2021.

No entanto, já este ano o Governo vai sentir a falta de receita, porque concedeu uma redução do pagamento às empresas — isenção total para as micro e PME que tenham quebras superiores a 40% ou que pertençam aos sectores do alojamento e da restauração e uma redução de 50% para as que tenham quebra de faturação superior a 20%. As Finanças deverão perder 24% da receita (menos 1,6 mil milhões de euros) face ao ano anterior. Para já, a quebra nos primeiros oito meses do ano (menos 652 milhões de euros, ou -19%) reflete a suspensão até agosto do pagamento por conta.