A psicóloga Bárbara Ramos Dias diz mesmo que os “pais estão exaustos e desesperados”. “Tenho vários a ligarem-me e a pedirem-me ajuda”, conta, destacando que está a acontecer tudo “ao mesmo tempo: foi a escola, foi o teletrabalho, foi cuidar das crianças em casa”. Muitos progenitores entraram, por isso, em “burnout parental”. A psicóloga considera que, no caso da gestora de 40 anos, poderá ter acontecido que a mãe se tenha habituado a “estar em casa sempre”. De repente, foi “para a rua” e as rotinas alteraram-se drasticamente, contribuindo para o que aconteceu.

#Podiatersidoeu. Redes sociais encheram-se de relatos idênticos

Após uma onda de comentários que responsabilizava e acusava a mãe de negligência, várias mães partilharam as suas histórias em solidariedade. Através da hashtag #Podiatersidoeu é possível encontrar algumas delas.

Marta Nabais, por exemplo, revela que também se esqueceu da filha no carro: “Ela tinha menos de um ano de idade e adormeceu no ovo. Naquele dia eu fiz um percurso diferente. O mais comum era levar o irmão a pé à escola. Naquele dia fui com os dois no carro. Estacionei em frente à escola. Saí com o mais velho, tocámos à campainha e esperámos que nos abrissem o portão. Já estávamos a entrar depois da hora normal. Deixei-o à entrada da sala e quando vou colocar a mochila no cabide deu-se o click. Corri que nem uma louca, não voltei a olhar para trás. Abano o portão e toco para me deixarem sair. Chego ao carro, ela tinha acordado e estava a chorar”.

“Tirei do ovo e desatei a chorar”, prossegue, desabafando ainda que teve “vergonha”. “Pedi-lhe desculpa. Por segundos pedi para que ninguém me tivesse visto.” Marta Nabais descreveu a experiência como uma das “mais horríveis que passei com um filho”. Na origem, esteve “uma mudança na rotina” e “cansaço”. Uma “tarefa habitual que saia fora da rotina” pode mesmo fazer, de acordo com Fernanda Salvaterra, que a pessoa aja “quase em piloto automático”, havendo “alterações a nível do comportamento” e um “alheamento à pressão que se sente”.

Outra mãe relata que, após os gémeos nascerem, teve “umas semanas em piloto automático”, em que não se lembra “de muita coisa a não ser das rotinas e lista de tarefas, de dar de mamar em loop, do som de gente que entrava e saía para ver os bebés, sem me ver… Lembro-me de me sentir invisível, de gritar cá dentro e ninguém ouvir”.