Falando do Tribunal de Contas. Concorda com primeiro-ministro e Presidente da República quando dizem que não o mandato deve ser único e não renovável?

Concordo com mandatos únicos se forem mais longos e se, quem o vai exercer, conhecer no início do mandato que vai ser um mandato único. Se quando começo um mandato sei que não vou estar sujeito a uma decisão de renovação ou de não renovação, então estou mais independente no exercício das minhas funções. Mas isso é assim quando é conhecido no início, não é quando no final do meu mandato me dizem que não vou ser renovado quando até exerci o meu mandato com independência — mas sem saber se poderia ser renovado ou não. Aí, nesse caso, a não-renovação coloca em causa a independência de quem exerceu esse mandato com independência. Portanto, se o primeiro-ministro e o Presidente da República querem realmente que determinado tipo de funções estejam sujeitas a um mandato único que sirva a independência, então têm de o impor na lei para não ser uma decisão discricionária que o Governo pode alterar consoante os casos. E isso tem de ser conhecido no início do mandato: em 2016, quando foi nomeado o anterior presidente do Tribunal de Contas, poderia ter-lhe sido dito logo que era um mandato único que não iria ser renovado. E não o disseram. Só o disseram quando decidiram não renovar o mandato. Assim, a decisão é política. Puramente política.

O procedimento atual deixa a suspeita de que o mandato do novo presidente do Tribunal de Contas não é independente?

Não sabemos desde logo se vai ser um mandato único ou não. A lei não o impõe. Não sabemos sequer o que vai decidir o próximo governo, quem vai estar no próximo governo. Por isso é que digo que não há mandato único nenhum que garanta a independência. Não podemos confundir um mandato que não é renovável, e que é conhecido antecipadamente, da não renovação de um mandato que já foi cumprido. Isso não garante independência nenhuma. Aliás, se levasse a sério esse argumento, estaria muito preocupado com uma pessoa da minha área política porque significava que o Presidente da República não se iria recandidatar, porque ele disse que entendia que os mandatos presidenciais não deviam ser renovados. Se [Marcelo] acha que é uma questão de mera prática política, a conclusão lógica é de que ele também entende que no seu caso não se vai recandidatar. Isso para mim não faz sentido. Ninguém espera isso.

E por falar em pessoas da sua área política, soubemos ontem que Rui Rio foi uma parte considerada neste processo. Acha que o presidente do PSD esteve mal ao abençoar a escolha do atual presidente do Tribunal de Contas?

Pelo que sei, há uma prática de o principal partido da oposição ser consultado na escolha de um novo presidente do Tribunal de Contas. E ele foi muito claro a distinguir essa circunstância da decisão da não-recondução do anterior — ele isso criticou. Se me pergunta se acho que devia ter sido mais assertivo a criticar a não-recondução do anterior presidente do Tribunal de Contas, acho que podia e devia ter sido mais assertivo, sim.

Noutro aspecto, o Governo vai abrir a porta a um novo mapa das freguesias e podem ser criadas 600 novas freguesias. Parece-lhe legítima esta alteração, ou é um favor político ao PCP, como lhe chamou Miguel Relvas?

Essa suspeita existe, naturalmente, sobretudo porque surge no âmbito das atuais discussões para a aprovação do Orçamento e na tentativa de garantir que existe uma maioria de esquerda para o viabilizar. A suspeita é legítima e é muito mau se as decisões estruturais sobre o nosso Estado forem decisões dependentes de jogos políticos e da mera oportunidade político-partidária.

Falando em negociações, considera que é positivo o envelope financeiro que Portugal conseguiu tanto no quadro financeiro plurianual 2030 como no Programa de Recuperação e Resiliência?

Acho que sim, é um envelope financeiro substancial. Portugal vai receber um volume de verbas como nunca recebeu ao longo da sua participação no processo de integração europeia. É muito significativo. Mal seria agora se o país desperdiçasse essa oportunidade em termos da capacidade de investimento que isso nos vai oferecer. A Europa correspondeu claramente aquilo que nós necessitávamos, agora temos de corresponder aquilo que nós próprios necessitamos.

Tem-se falado muito na capacidade para a fiscalização da aplicação desses fundos. Também já defendeu uma autoridade independente para essa gestão, isso não é passar um pouco um atestado de incompetência aos governantes e ao Estado português?

Não, pelo contrário. Um dos problemas que temos em Portugal é a ocupação praticamente de todos os cargos [por parte do PS]. É uma conceção do poder. Por vezes, até pode ser feita com alguns objetivos perversos, como viemos a descobrir — aparentemente — no caso do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Até pode ser assumido com o objetivo benigno de achar que é necessário ocupar toda a cadeia de poder e de limitar os contra-poderes porque isso dificulta a efetividade no exercício do poder. É a mesma cultura do governo Sócrates, mesmo que com objetivos, presumo, benignos — ter pessoas da confiança política e não ter alguém a controlar ou a fiscalizar porque pode impedir a rápida e melhor execução dos fundos. Ainda que seja assim, o que descobrimos é que onde há poder absoluto, onde não há escrutínio independente, os resultados são sempre piores. Não há conceção absoluta de poder que não resulte em piores decisões de política pública.