Poincy, a pequena vila na Île-de-France que vota no extremo oposto ao dos vizinhos: a extrema-direita

Uma revolta que, segundo o presidente da Câmara de Poincy, encontra eco nos cerca de 700 habitantes do pequeno concelho, assim como de outros pequenos concelhos no departamento de Seine-et-Marne, no limite do nordeste de Meaux, um concelho maior, mesmo ao lado, onde já existe tribunal e uma estação de comboio com ligação direta por comboio à Gare de L’Est, em Paris, em menos de uma hora. E onde o partido de Jean-Luc Mélenchon ganhou a primeira volta com 37,54% dos votos, deixando Macron com 21,02% e Le Pen com 19,66%.

“Há pessoas que preferem não trabalhar, sem terem qualquer razão para isso, e que podiam trabalhar. Não o fazem porque têm ajuda do Estado. Por isso, quem trabalha sente que os seus impostos servem para pagar a estas pessoas”, explica Daniel Berthelin, para que se perceba porque a direita tanto cresce naquela região.

Há 21 anos no cargo, o autarca não diz em quem vota. Explica que o seu cargo é apolítico, embora em câmaras com mais de mil eleitores possam existir listas de candidatura às eleições locais com o apoio de partidos políticos que, ao ganharem, fazem com que o Ministério do Interior atribua uma espécie de selo com determinada cor partidária à câmara municipal.

Ainda assim, garante, não votará em Marine Le Pen.