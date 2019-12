Na noite desta quinta-feira, a líder do Movimento Judaico Trabalhista, Ruth Smeeth, não hesitou em atirar culpas a Jeremy Corbyn pelos resultados desastrosos — Smeeth, que foi eleita deputada em 2015 pelo círculo de Stoke-on-Trent e que estas eleições perdeu o seu lugar.

“Jeremy Corbyn devia anunciar a sua saída da liderança hoje”, disse. “Ele fez de nós o partido nojento. Nós somos o partido racista e, quando há um primeiro-ministro que faz comentários islamofóbicos e, mesmo assim, nós é que somos o partido racista por causa das ações do meu líder — e a falta de ações dele e das pessoas com quem ele se relaciona —, então temos um problema sério.”

Ruth Smeeth sublinhou ainda que os inquéritos internos do Partido Trabalhista não levaram às medidas necessárias. “Não quero saber o que é que Jeremy Corbyn e Jennie Formby têm dito sobre anti-semitismo no partido e sobre como trataram do problema, porque simplesmente não o fizeram”, atirou.

Para o futuro, Smeeth diz que o Labour precisa de “uma desintoxicação”. “Temos de assegurar a destruição desta cultura que existe dentro do partido”, disse. “Têm de garantir que os judeus estão seguros no Partido Trabalhista porque, sinceramente, neste momento não estão.”

Corbyn ganhou sempre com os militantes, mas nunca ganhou no país

Antes de ser líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn foi dos deputados que mais desafiaram a orientação de voto daquela força política. A verdadeira rutura deu-se com a liderança trabalhista de Tony Blair, cara da Terceira Via e de tudo a que Jeremy Corbyn se opõe — e opôs-se 536 vezes, no total. Ou seja, em 15% das votações entre 1997 e até ter sido eleito líder dos trabalhistas em 2015. Era como se Jeremy Corbyn, em muitos aspetos, não fosse feito à medida do Partido Trabalhista do século XXI.

Mas, a partir de 2015, Corbyn fez — ou refez — o Labour à sua medida. Numa altura em que o Podemos espanhol dava os primeiros passos e o Syriza era já governo na Grécia, concorreu às eleições primárias trabalhistas com um discurso abertamente de esquerda, que juntava temas antigos (nacionalizações, aposta nos serviços públicos, subida de impostos aos mais ricos) com temas contemporâneos (políticas identitárias, de defesa de minorias étnicas e sexuais, entre outras).

Em 2015, venceu a liderança do partido logo à primeira volta, com 59,5%, contra três adversários, todos à sua direita. Em 2016, a braços com uma bancada parlamentar que herdou do seu antecessor, Ed Miliband (e que por isso incluía perfis mais moderados), perdeu uma moção de confiança — 172 deputados trabalhistas votaram pela sua saída e apenas 40 quiseram ficar com ele. Recusou sair, mas aceitou ir a novas primárias no partido — e venceu, contra apenas um adversário, com uns 61,8% conquistados à custa da entrada de militantes jovens e esquerdistas no Partido Trabalhista.

Mas uma coisa é ganhar no partido — e outra é ganhar no país. E, isso, Jeremy Corbyn nunca foi capaz de fazer, ao longo da sua passagem pela liderança no Partido Trabalhista. Olhemos para as três eleições disputadas pelos trabalhistas sob a sua batuta.

Primeiro, perdeu nas eleições gerais de 2017 — ficou, à altura, com 262 deputados e 40% dos votos, tudo números que aumentou em relação à prestação de Ed Miliband em 2015, mas que o deixaram, ainda assim, muito longe de poder governar.

Depois, perdeu com estrondo as eleições para o Parlamento Europeu de 2019, caindo para terceiro lugar, com 13,6%.

Por fim, perdeu as eleições gerais desta quinta-feira, com as projeções a apontarem para 201 deputados — a pior prestação do partido desde a II Guerra Mundial.