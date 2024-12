Politécnico do Porto recebeu sete queixas por assédio sexual. Supremo analisa obrigação de reintegrar professor afastado

Em 2023 foram quatro; em 2024 foram mais três. Nos últimos dois anos, um total de sete denúncias de assédio sexual chegaram à presidência do Instituto Politécnico do Porto, mas apenas uma delas resultou em despedimento. O caso gerou indignação entre os estudantes após o professor visado na queixa ter sido reintegrado por ordem judicial, na sequência de um procedimento cautelar apresentado pelo próprio. “O Politécnico, não podendo concordar com o conteúdo e decisão do tribunal”, optou por apresentar um recurso de revista junto do Supremo Tribunal Administrativo (STA) que, revela a instituição, entretanto já foi aceite. “Aguardamos agora a decisão do STA”, diz o IPP ao Observador.

Há muito tempo que o Instituto Politécnico do Porto tem um canal de denúncias de assédio sexual em funcionamento, garante a instituição. Mas só a partir de 2022 é que começou a investir na divulgação da página, quando a então ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior recomendou a todas as instituições de ensino superior que criassem um portal para esse efeito. O primeiro caso registado remonta a 2023, sendo que todas as queixas “deram origem à abertura de um processo de inquérito ou disciplinar”, diz o Politécnico do Porto.

Às sete denúncias recebidas desde 2023 acresce outra — contra o então professor da Escola de Música —, mas o caso não entra na contagem porque entretanto se verificou a “desvinculação do trabalhador”, explica a instituição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso do afastamento do professor e da decisão judicial de reintegrá-lo no Instituto Politécnico do Porto já era conhecida publicamente, assim como as duas suspensões anunciadas na mesma altura, no início do ano. Em virtude de denúncias de assédio apresentadas em abril do ano passado, dois docentes acabaram por ser suspensos: um por 200 dias e outro por 90.