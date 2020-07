Passos Coelho era primeiro-ministro. Cavaco Silva era Presidente da República. Maria Luísa Albuquerque era ministra das Finanças. Carlos Costa era Governador do Banco de Portugal. Apesar de não identificar os titulares de cargos políticos, o Ministério Público (MP) iliba de qualquer responsabilidade criminal os decisores políticos responsáveis pela resolução do BES, no verão de 2014, que pôs fim ao banco tal como existia até ali. Eram, para os procuradores, meros “recetores de informação relevante sistematicamente manipulada”, que, por essa mesma razão, não foram incluídos na lista dos 25 arguidos acusados. Pelo contrário, os autos contra eles foram arquivados e há até elogios à sua atuação.

O MP diz que o objeto do processo em questão é “incompatível com a imputação de responsabilidade criminal quer a titulares de cargo político, quer a elementos da supervisão, pelos atos de que tomaram conhecimento e pelas decisões que implementaram no quadro em referência”. Esta frase iliba, por um lado, o governo de Passos Coelho, em particular o próprio primeiro-ministro da altura e a então ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, que decidiram a resolução ao BES num conselho de ministros digital (a então ministra do Mar, Assunção Cristas, diria mais tarde que tomou a decisão de “férias” e sem conhecer o dossier). Mas também iliba o governador do Banco de Portugal e a sua equipa quando se refere a “elementos da supervisão”.

Os governantes, entende o MP, recebiam não só informação “sistematicamente manipulada” como tinham a pressão de decidir rápido. Daí que não sejam responsabilizados na no despacho de encerramento do inquérito: “Não se alcança como em tão pouco tempo pudesse ser perspetivada uma solução eficaz para uma entidade bancária, cujo valor reputação era essencial”. Em todo o processo da resolução, o MP não “descortina como possa ser imputada a tais sujeitos a prática de atos criminosos relacionados com o desempenho de funções públicas, das quais resultou a imposição administrativa de substituição de elementos dos órgãos de governo do BES”. Esta opção, aliás, “acabou por pôr cobro à atividade criminosa até então apurada”.