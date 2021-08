A proposta entrou na Assembleia da República ainda antes do fim desse ano e, pelo caminho, o PSD sinalizou a intenção de se associar às alterações à lei. Mas subindo a escala e tornando a declaração obrigatória, ao mesmo tempo que universalizava essa declaração a todas as associações (afastando-se do teor mais restritivo que resultava da versão do PAN).

Resultado: com exceção do PS e da Iniciativa Liberal, que se mantiveram contra as mudanças à lei neste âmbito (e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues), todos os partidos aprovaram a proposta de substituição apresentada pelo PSD na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

E o que diz, então, essa alteração ao número 2 do artigo 13º da lei 52/2019 (e que implicou também alterações ao Estatuto dos Deputados)? Prevê o seguinte:

“A menção da filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa, exercidas nos últimos três anos ou a exercer cumulativamente com o mandato, desde que essa menção não seja suscetível de revelar dados constitucionalmente protegidos como sejam os relativos à saúde, orientação sexual, filiação sindical ou convicções religiosas ou políticas, casos em que tal menção é meramente facultativa.”

A segunda parte da frase é, como iremos ver, da maior relevância para perceber as implicações na aplicação da lei — e as divergências sobre o universo de instituições que a lei abrange.

Alteração à lei tornou obrigatório declarar pertença a sociedades como Maçonaria ou Opus Dei?

Ponto prévio: quando entrou no processo, e depois quando acabou por apresentar a sua proposta de substituição do texto do PAN, o PSD procurou alargar o debate e descentrá-lo destas duas instituições (uma ideia que era central na proposta do PAN), mas nunca procurou deixá-las fora do âmbito de aplicação da lei. E, mesmo aí, a Comissão Nacional de Proteção de Dados pronunciou-se no sentido de considerar que, mesmo depois das alterações apresentadas pelo PSD, exigir a declaração de filiação a associações era uma medida “desnecessária e excessiva”.

Ao Observador, o deputado André Coelho Lima (PSD) explica que “o objetivo é estender uma exigência que já se aplicava aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que eram obrigados a declarar se fossem dirigentes” destas instituições. “Agora, não é preciso que sejam dirigentes, basta que sejam membros destas associações” para terem de declarar essa ligação.

Coelho Lima também já tinha deixado claro, em declarações à Rádio Observador, que a formulação da lei, tal como foi aprovada no Parlamento e promulgada pelo Presidente da República, exclui os membros do Opus Dei de revelarem essa ligação. A justificação estará naquela segunda parte da frase introduzida na lei, que exclui da declaração de interesses de políticos e altos dirigentes públicos toda e qualquer matéria que seja “suscetível de revelar dados constitucionalmente protegidos, como sejam (…) convicções religiosas ou políticas” — casos em que essa menção se torna “meramente facultativa”.

Ora, o ponto de discórdia está precisamente aqui. É que, do lado do PS, o presidente da Comissão de Transparência da Assembleia da República veio manifestar uma interpretação bastante diferente do texto aprovado (sem os votos dos socialistas) no final de julho.