“A cozinha sempre espalhou a sociedade. Cozinheiros que antes viviam mais isolados, agora estão mais colaborativos a todos os níveis. Uma ideia que não se separa da nova geração de portugueses que querem partilhar, apreciar a vida e agir na sociedade, através, por exemplo, de uma maior integração de culturas.” Quem o diz é Paulo Amado, líder da plataforma Etaste e mentor e responsável por diversas iniciativas ligadas à gastronomia. Em Portugal, a história dos pop ups não é recente, exemplo da Rota das Estrelas, um festival que junta restaurantes com estrela Michelin desde 2010, os jantares Matéria, do chef João Rodrigues, ou do Gelinaz, evento mundial, que este ano juntou oito chefs no Belcanto, no último dia 3 de dezembro. “O que me quer parecer hoje é que as pessoas usam os pop ups como um exercício criativo de experimentação. Há um espírito vibrante, mas também a seriedade na criação dos pratos. Tenho visto alguns pop ups a seguir o caminho de uma cozinha de alguma maneira ‘dirty’, mas séria. Pratos que são um soco de sabor, um soco de intensidade”, reflete.

Um elogio ao diferente e ao repentino, feito através de vários protagonistas. Quem são eles e por onde andam agora? Siga viagem abaixo.

NKOTB. A sigla que tem de (voltar a) decorar

São os novos New Kids on The Block (NKOTB), que pedem emprestado o nome à famosa boy band do final dos anos 80 para se apresentarem nas cozinhas lisboetas. “Não fomos nós que nos batizámos. Começaram a usar o hashtag #nkotb nos nossos eventos e acabou por pegar”, conta Pedro Bandeira Abril, 29 anos, chef do Chapitô à Mesa e um seis elementos desta espécie de banda – que em boa verdade nunca descura da música nos seus eventos. Quem são os restantes? Leonor Godinho, 29 anos, está à frente da cozinha da Musa da Bica; Bernardo Agrela, 31, tem o restaurante de kebabs East Mambo (neste momento fechado) e é chef consultor n’A Praça, projeto do Hub Criativo do Beato; Pedro Monteiro, 36, é chef na fábrica cervejeira Musa de Marvila; José Paulo Rocha, 23, trabalha n’O Velho Eurico, na fronteira da Baixa com o Castelo; Tiago de Lima Cruz, 32, passou pela Taberna do Sal Grosso e pelo Feitoria e está neste momento apenas ligado ao coletivo NKOTB. “Isto nasceu de forma orgânica. Começámos a fazer coisas em comum, sobretudo porque partilhamos a mesma maneira de estar e de ver a cozinha”, continua Pedro Abril, numa conversa via Zoom com o coletivo. “Quatro de nós trabalhámos juntos [na Taberna Sal Grosso]”, acrescenta Tiago. Outros cruzaram-se na escola de hotelaria, outros noutras fases da carreira e, depois de terem feito uma série de pop ups em conjunto, juntaram-se de maneira dita mais oficial há cerca de dois meses.