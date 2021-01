"A responsabilidade é minha, é um peso muito grande no meu ombro"

Há um "sénior" de serviço esta noite, que é o médico mais experiente em todo o Covidário. O "sénior", ao contrário do que a palavra possa dar a entender, não é um médico veterano de cabelos brancos. Tem 33 anos e é um interno do 5º ano, que está a concluir a sua formação e ainda não acabou a especialidade em Medicina Interna (mas está quase).

Apesar disso, Filipe Bessa não hesitou quando decidiu que uma doente de 70 anos que deu uma queda em casa precisava mesmo de ser entubada e ventilada, na sala de reanimação do Covidário. Estava com uma hemorragia no cérebro e foi tratada aqui por ter febre, um dos sintomas do coronavírus. Só depois da intervenção se soube que o teste à Covid-19 deu resultado negativo, pelo que pôde ser transferida para uma vaga de cuidados intensivos não-covid (onde ainda estava internada, três semanas mais tarde, com prognóstico reservado). Se o teste tivesse dado positivo, teria de ficar a ocupar a sala de reanimação do Covidário, à espera de uma vaga que pudesse ser libertada por um doente internado que entretanto melhorasse.

O "sénior" de 33 anos também não se inibiu quando teve de chamar colegas dos Serviços de Medicina Intensiva, Cardiologia e Anestesiologia, para o ajudarem a tratar doentes ou para discutir quem podia ser internado numa enfermaria ou nos Cuidados Intensivos. E no limite tem o apoio da chefe de urgências, que está parte significativa do tempo no edifício principal do hospital, mas em caso de emergência pode ir esclarecendo dúvidas por telefone ou computador, ou mesmo deslocar-se ali atravessando a estrada.

"Eu nunca estive desapoiado. Agora a responsabilidade é de quem? É minha. É um peso muito grande no meu ombro. Mas já estamos habituados", admite Filipe Bessa. "Felizmente para a nossa equipa já sou um interno mais diferenciado, mais velho, mas a maioria da nossa equipa são internos de 1º, 2º e 3º anos, que não conseguem fazer a gestão de um doente crítico".