Como é que de uma decisão do Parlamento, que o Governo comparou a uma “bomba atómica” no final do ano passado, se chegou uma operação autorizada, calmamente no recato do Conselho de Ministros, sem precisar de mexer no Orçamento, nem convencer a oposição?

Foi a primeira e a mais insistente das perguntas colocadas ao ministro das Finanças pelos deputados da oposição na comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco esta quarta-feira.

O PSD falou em dramatização quando afinal não existiam razões para tal. “Não há, nem nunca houve drama nenhum” porque o Governo conseguiu aprovar o que quis sem precisar de ir ao parlamento alterar o que quer que fosse, disse Hugo Carneiro. “Quem criou um problema foi o Governo, que criou as metáforas e chamou as crises. O parlamento lidou com a maior sensatez, como apontou o Tribunal de Contas. Este não é um problema orçamental, é um problema político”, afirmou a deputada do Bloco de Esquerda. Para Mariana Mortágua, a iniciativa do Bloco nunca impediu o cumprimento do contrato de venda do Novo Banco (que prevê a injeção) apenas queria condicionar essa operação ao resultados das auditorias e a uma nova votação parlamentar.

Cecília Meireles do CDS lembrou a pressão criada — pelo PS — sobre os deputados do PSD da Madeira para mudarem o voto e fazerem cair a proposta do BE que eliminou a transferência do Fundo de Resolução para o Novo Banco no último dia da votação da proposta orçamental de 2021.

Duarte Alves do PCP perguntou o que acontece se o Tribunal de Contas ou outra entidade disser que este mecanismo viola o disposto no Orçamento. O Governo tem algum plano para esse cenário?” Deixando alertas sobre medidas “para dar a volta” ao parlamento.

Numa audição muito política, João Leão respondeu que houve sim “um drama significativo” porque se levantaram dúvidas nas instâncias internacionais, em particular Comissão Europeia e Banco Central Europeu, sobre o cumprimento dos contratos em Portugal que afetaram a credibilidade do Estado português e que o Governo teve de resolver o problema. Para além dos esclarecimentos prestados várias vezes e das perguntas das agências de rating, António Costa falou ao telefone com a presidente do BCE, Christine Lagarde, para garantir que o contrato de venda do Novo Banco, ao abrigo do qual são feitas transferências anuais de capital, era para cumprir.

Foi também preciso convencer os bancos a emprestar mais do que estava previsto (na verdade quase o dobro) porque o Fundo de Resolução deixou de poder contar com a receita das contribuições do setor bancário para financiar a injeção no Novo Banco.

O ministro das Finanças reafirmou o que já tinha dito. “Não há nenhuma norma no Orçamento do Estado que proíba” a injeção no Novo Banco. Mas como resolveu o “apagão” que o Parlamento impôs ao eliminar a linha do quadro de despesas autorizadas ao Fundo de Resolução e cuja informação deve ser explicitada, de acordo com a lei de enquadramento orçamental. Segundo João Leão, o Governo teve de fazer duas coisas: alterar o acordo quadro com o Fundo de Resolução para financiar as necessidades de capital do Novo Banco, permitindo que isso fosse assegurado por um empréstimo da banca (em vez do Estado) e alterar o orçamento do próprio Fundo de Resolução para incluir essa despesa.

Cumprir recomendação do Tribunal de Contas (feita no passado, mas retomada na auditoria) contornou a limitação do Parlamento

Só quando o tema chegou ao deputado da Iniciativa Liberal é que Leão tornou mais claro que afinal o Governo teve de fazer outra coisa. Cotrim de Figueiredo perguntou: “Quando estes 429 milhões forem transferidos o Fundo de resolução vai inscreve-lo em que rubrica?”

Na rubrica ‘transferências de capital’”, responde João Leão, acrescentando que nos orçamentos anteriores estavam inscritas em “ativos financeiros”, mas que o Tribunal de Contas considerou que esta inscrição “não era adequada”. É um “efeito estatístico que não tem impacto”.

Cotrim de Figueiredo interrompe: “Tem um impacto naquilo que é a decência. (…) Porque a rubrica que foi reduzida a zeros pelo parlamento foi a dos ativos financeiros”. O deputado salienta ainda que está “à vontade” para falar do assunto porque votou ao lado do Governo no sentido de não travar as injeções, mas que “não gosta que o Governo esteja a brincar com decisões tomadas pelo parlamento”.