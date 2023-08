▲Mais de 50 ucranianos — parte de um grupo 10 vezes maior, que veio a Lisboa para participar na Jornada — lembraram as crianças que morreram no último ano de guerra

Quem esta tarde passou à entrada do Parque Eduardo VII cruzou-se com um grupo de ucranianos que se reuniu para lembrar as vítimas da guerra. Em especial as crianças, que "nunca vão viver a juventude".