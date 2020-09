Passeia pelas ruas e cumprimenta quase toda a gente. Sabe o nome das pessoas e as pessoas sabem o dele. Basil da Cunha, realizador de 35 anos, nascido na Suíça — filho de pai português e mãe suíça —, tem um método: filmar com amigos e filmar o que conhece bem. Desta vez não fez só um filme sobre a Reboleira, na Amadora. Fez um filme sobre a sua comunidade. Pegou nos moradores que trata pelo nome há muito, fez deles atores e com eles fez uma longa-metragem: O Fim do Mundo, que chega esta quinta-feira a salas de cinema de Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Faro, Setúbal e Viseu. Isto depois de o filme ter estado no festival de Locarno e ter vencido a secção de competição nacional do festival Indie Lisboa.

Uma primeira leitura do título poderia sugerir que zonas como a Reboleira e muitos bairros na periferia de Lisboa são o fim do mundo. Não é nada disso: é o mundo que Basil da Cunha conhece e no qual se sente em casa que está a desaparecer bocadinho a bocadinho, demolição de casa a demolição de casa. “É sobre o fim do bairro. O fim deste mundo, porque a Reboleira é um mundo. O fim da inocência. E o fim de uma geração”, diz-nos o realizador, enquanto traduz ao Observador os locais por onde passamos: “Aqui foi onde gravámos a cena da galinha”, “ali foi onde gravámos as cenas da oficina” e por aí fora.

Em O Fim do Mundo, há um miúdo, Spira, que volta ao bairro depois de oito anos passados numa casa de correção. Há gente que entretanto se foi — uns emigraram, outros foram presos — mas muitos mais ficaram. A dada altura, Spira pergunta aos dois amigos em crioulo, como aliás é falado quase todo o filme (com legendas em português): “o que se passa com a zona?” Passa-se que as casas vão sendo demolidas pela câmara, o bairro como se conhecia vai desaparecendo. Não é metafórico, é real: como o são muitas das histórias que os moradores-atores incorporam.

Spira é um rapaz calado: anda como vagueia, observa muito mais do que fala, quando faz alguma coisa não é de meias ações. Revolta-se contra o cheiro nauseabundo do lixo que não é recolhido pela câmara, queima-o (com um percalço como consequência). Sabe que a casa da miúda com quem ‘flirta’ vai ser demolida, faz desaparecer a retro-escavadora. Mas se Spira é protagonista, a personagem mais ficcional de toda a história — ainda que construída com ingredientes de muitas histórias reais —, todo o filme gira em torno do bairro: as “fofoqueiras”, as brigas e as festas, a droga e o tráfico, os sonhos que Spira já não tem e a ambição de conquistar as ruas do amigo Giovanni, “as lutas que os putos daqui travam”, a animosidade com a polícia, o espírito de comunidade que se enfraquece quando as casas de uns são demolidas e as de outros não, as famílias disfuncionais.