Desde o início da pandemia de Covid-19 que um dos maiores objetivos da comunidade científica e dos vários países era criar uma vacina para que se atingisse a tão desejada imunidade de grupo. Após inúmeros ensaios clínicos, a primeira vacina contra a doença, desenvolvida pela BioNTech e pela farmacêutica Pfizer, foi aprovada a 3 de dezembro pelas autoridades de saúde britânicas.

Passado quatro meses, o Reino Unido está a dias a atingir a imunidade de grupo, sendo que um estudo da University College London antevê que 73,4% da população britânica estará vacinada com pelo menos uma dose já esta segunda-feira, 12 de abril. Israel também já terá, de acordo com os dados do OurWorldinData, 61% da população completamente imunizada. Os EUA também estão a um bom ritmo e Joe Biden anunciou que todos os adultos estarão elegíveis para a vacina a 19 de abril, antecipando a data inicialmente prevista em cerca de duas semanas.

Os sinais da eficácia das vacinas já se fazem notar. O Reino Unido tem registado um decréscimo de casos diários e de mortes desde janeiro, ao mesmo tempo que avança com um plano de desconfinamento que entrará numa nova fase também nesta segunda-feira, em que pubs e lojas deverão reabrir. Em Israel, os efeitos são ainda mais visíveis: a vida já praticamente retornou ao normal de antes da pandemia.

Mas a União Europeia (UE) ainda não conseguiu pôr em marcha uma campanha de vacinação tão rápida quanto a dos EUA, Reino Unido ou Israel, estando apenas com cerca de 6% da população completamente imunizada e 13% com uma dose da vacina. E há países, como França ou Itália, que voltaram a implementar, no final de março, medidas mais restritivas para fazer face a uma escalada dos números de casos diários, bem como a um aumento nos internamentos, naquela que é vista como a terceira ou quarta onda da pandemia.

Apesar do atraso, é expectável que, no final do verão, todos os estados-membros da UE atinjam a imunidade de grupo. Nessa altura, em que se espera que haja uma diminuição dos casos, das mortes e da pressão hospitalar já em todo o mundo, o cenário do que se segue não é ainda contudo claro, devido às condicionantes que podem vir a surgir. Uma delas, talvez a principal, prende-se com a incerteza dos cientistas em perceber quanto tempo dura a imunidade da vacina. E outra — aquela que talvez preocupe mais a comunidade científica neste momento e que condiciona a primeira –, tem a ver com o surgimento de novas variantes, que poderão colocar em risco os efeitos da vacinação.

Ainda esta semana foi detetada uma nova mutação no Japão, chamada de “Eek”, que pode, de acordo com Lawrence Young, virologista associado à Universidade de Warwick, “enfraquecer a resposta imunitária e também afetar a longevidade da resposta imunológica neutralizadora”.

As empresas farmacêuticas estão cientes destes problemas e a Pfizer começou, em fevereiro, a testar uma terceira dose da vacina. Embora nenhuma das pessoas que se submeteu aos ensaios clínicos no verão tenha contraído Covid-19, a empresa quer estar “um passo à frente do vírus” e, por isso, vai “administrar esta terceira dose do imunizante às pessoas que fizeram parte da fase 1 e 2 do estudo do verão passado”, adiantou à revista Time Mikael Dolsten, diretor científico da farmacêutica, que espera que “os níveis de anticorpos aumentem contra as novas variantes de modo a fortalecer a proteção”.

A Moderna também está a desenvolver estudos para tentar comprovar se uma eventual terceira dose aumenta a imunidade contra a doença e para entender se é eficaz contra novas variantes. “Há um ano tomei a vacina da Moderna para verificar se era segura e tomei uma terceira dose […] que vai revelar se as vacinas aumentam a imunidade contra as novas variantes e se são seguras”, escreveu Ian Haydon, participante no estudo e cientista, na sua conta do Twitter.

A year ago I tried the Moderna vaccine to see if it was safe. (Spoiler: It is!) Now, on my #COVIDvaccine anniversary, I’m happy to share that I just got a 3rd dose. This booster experiment will reveal (1) if strain-adapted vaccines boost immunity & (2) whether they are safe. — Ian Haydon (@ichaydon) April 1, 2021

Tendo em conta as várias dúvidas que se colocam neste momento, fomos tentar perceber junto a João Manuel Gonçalves, virologista da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e a Miguel Castanho, bioquímico, quanto tempo dura a imunidade da vacina, qual é o efeito que as variantes podem vir a ter na vacinação e perceber se será necessário uma terceira dose (ou até, eventualmente, mais) e dentro de quanto tempo. Passaremos a ser vacinados anualmente, como acontece com a gripe?

Atualmente quanto tempo dura a imunidade da vacina contra a Covid-19?

É importante primeiro entender no que consiste a imunidade conferida pela vacina. Segundo João Manuel Gonçalves, imunidade pode significar “proteção à doença grave e moderada”, o que faz com que a pessoa contraia a infeção, mas que não desenvolva sintomas tão graves ou até que fique mesmo assintomática. Neste aspeto e até ao momento, os dados mostram que há uma capacidade de proteção de “seis meses”.