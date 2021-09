A três meses de terminar um mandato que, aos olhos da tutela, estava a ser muito positivo — a ponto de Pedro Nuno Santos lhe chamar o “melhor presidente de sempre” — Nuno Freitas abandona a administração da CP. Justificou que cumpriu o essencial da missão a que se propunha, mas também lamentou os constrangimentos da gestão numa empresa pública.

Se o gestor foi poupado nestas explicações — logo no dia em que se soube da sua saída — o ministro das Infrastruturas foi mais longe na descrição das provações de um gestor público: “Eu conheço as razões do engenheiro Nuno Freitas há muito tempo, não são de agora. É muito difícil gerir uma empresa pública com as regras que nós temos. E é muito difícil pedirmos a um grande gestor, homem sério, de grande capacidade de trabalho e de realização, que fique muito tempo numa empresa que não consegue ter um Plano de Atividades e Orçamento aprovado, que tem uma dívida histórica acumulada gigantesca e que não pode ser saneada, portanto retirando capacidade e autonomia de gestão à empresa, que demora meses para ter uma autorização para comprar umas rodas. É absolutamente compreensível o desalento do presidente da CP”.

Sem nunca o referir, Pedro Nuno Santos fez críticas ao colega das Finanças. “Se dependesse de mim o problema estava resolvido. Tínhamos um plano Atividades e Orçamento aprovado em tempo, a empresa não esperava meses para conseguir autorização para fazer as compras que são fundamentais para o seu funcionamento, não tínhamos uma dívida histórica, com a dimensão que ela tem, durante tanto tempo sem a resolver”, disse. Os dois governantes vão ser chamados a dar explicações ao Parlamento por iniciativa do PSD.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em declarações ao Observador, o ex-presidente da CP, Carlos Gomes Nogueira, reconhece que o quadro legal pelo qual a CP se rege tem normas de enorme rigidez, mas assinala: “O ministro resolveu transmitir um recado ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças. Ele que ponha o seu Governo a mudar o quadro legislativo para que a empresa tenha mais autonomia”, ainda que tenha de cumprir as regras europeias de ajuda de Estado e controlo orçamental.

Presidente anterior estranha saída antecipada: quem aguenta dois anos aguenta mais três meses

Sobre as razões para a demissão de Nuno Freitas, o seu antecessor afirma ao Observador que quem aceita o cargo “sabe ao que vai” porque as regras e constrangimentos são conhecidos. “Eu tinha todos os constrangimentos, mas resolvemos problemas. Não discutíamos na praça pública”. Carlos Nogueira estranha ainda que essas restrições sirvam de argumento para uma saída antecipada do cargo a pouco tempo do fim do mandato. “Quem aguenta dois anos, aguenta mais três meses”.

O gestor esteve à frente da CP entre 2017 e meados de 2019. Foi nomeado pelo ministro Pedro Marques numa altura em que a CP pouco investiu, mas foi na sua gestão que a empresa foi autorizada a avançar com o primeiro concurso para a compra de material circulante em mais de uma década — 22 automotoras — e com a contratação de quadros para a área da manutenção.