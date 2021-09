Supreendentemente, a defesa de Paulo Guichard, a cargo do advogado Nuno Brandão, apresentou no dia 28 de julho um novo recurso no Tribunal da Relação de Lisboa para ser apreciado pelos conselheiros do Constitucional — o que, na prática, significa um segundo recurso apresentado no mesmo processo e no mesmo tribunal superior.

Nuno Brandão alega que este novo recurso incide sobre factos jurídicos diferentes daqueles alegados do primeiro recurso — e que só agora podem ser apresentados. Sendo igualmente certo que há uma alegada inconstitucionalidade que já tinha sido anteriormente invocada.

Explicando. Paulo Guichard foi condenado em julho de 2020 pelo Tribunal da Relação de Lisboa a uma pena de prisão de 4 anos e 8 meses em regime de co-autoria e pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documento. Apesar de a lei ser clara e impedir os arguidos com penas inferiores a cinco anos de recorrerem para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Guichard avançou com recurso para o STJ. Os conselheiros rejeitaram conhecer o recurso por falta de legitimidade do recorrente e a defesa de Guichard alegou que tal interpretação era inconstitucional, avançando de seguida para o Tribunal Constitucional. A conselheira Mariana Canotilho não concordou com a interpretação da defesa e rejeitou liminarmente tal recurso.

No recurso apresentado a 28 de julho, a que o Observador teve acesso, o advogado Nuno Brandão apresenta outra argumentação de constitucionalidade: invoca a violação do principio jurídico ne bis in idem — estruturante do Estado de Direito —, segundo o qual ninguém pode ser julgado duas vezes pelos mesmos factos. Se tal se verificar, existe a violação do caso julgado.

Isto é, segundo o raciocínio da defesa, Guichard foi condenado no âmbito de um processo administrativo do Banco de Portugal a 10 contra-ordenações que lhe valeram uma coima total de 1,5 milhões de euros, estando agora pendente uma condenação da Relação de Lisboa no âmbito de um processo penal a seis crimes de falsidade informática e um crime de falsificação de documento. O advogado Nuno Brandão alega que as duas condenações — uma verificou-se num processo administrativo e outra num processo penal — têm por base os mesmos factos que serviram para imputar a alegada falsificação da contabilidade do BPP aos arguidos.

Como o recurso foi apresentado na Relação de Lisboa durante o período de férias judiciais, o mesmo só agora vai ser apreciado pela relatora Cristina Santana (a desembargadora da 9.ª Secção da Relação que condenou Rendeiro e Guichard). Certo é que a magistrada poderá recusar o recurso de Guichard. Se assim for, a defesa ainda terá direito a uma reclamação para o Constitucional.

Se, por outro lado, a desembargadora admitir o recurso com efeito suspensivo (como requer a defesa), o mesmo subirá para ser alvo de uma apreciação por parte do Constitucional, não podendo a pena de prisão ser executada até à decisão final do Palácio Ratton. Se o conselheiro relator a quem for distribuído o recurso aceitar conhecer o recurso — uma decisão que apenas ocorre em cerca de 10% dos recursos apresentados, segundo garantiram ao Observador diversos advogados —, então isso implicará uma decisão que demorará vários meses a ser tomada.

O recurso tem de ter obrigatoriamente efeito suspensivo ou os arguidos já podiam ser presos?

Apesar das questões processuais das situações específicas de João Rendeiro e de Paulo Guichard serem diferentes, a ‘estrada processual’ aberta por Nuno Brandão poderá beneficiar o ex-presidente do BPP.

Para começar, João Rendeiro tinha até esta sexta-feira, dia 10 de setembro, para decidir o que fazer. Se for possível o pagamento de multa, o prazo pode ser estendido no máximo por três dias para optar por repetir a estratégia de Guichard e apresentar um novo recurso na Relação de Lisboa para ser apreciado no Constitucional. Os argumentos podem ser os mesmos porque também Rendeiro foi condenado no processo de contra-ordenação do Banco de Portugal.

Mas, mesmo que não o faça, Rendeiro poderá beneficiar de uma eventual decisão positiva do Tribunal Constitucional. Ou seja, se o Constitucional admitir o recurso de Guichard, o ex-líder do BPP poderá beneficiar igualmente de uma eventual decisão positiva. Mas para isso terá de se pronunciar sobre a rejeição no dia 15 de julho da sua reclamação para a conferência do Constitucional. Tudo para evitar o trânsito em julgado dos autos contra si.