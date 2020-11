Os Ensaios do Observador juntam artigos de análise sobre as áreas mais importantes da sociedade portuguesa. O objetivo é debater — com factos e com números e sem complexos — qual a melhor forma de resolver alguns dos problemas que ameaçam o nosso desenvolvimento.

Este Outono/ Inverno será um período de grande pressão sobre os serviços de saúde. E, por isso, com o acelerar do número de infecções por Covid-19 (em Portugal e por toda a Europa), regressou em força o debate sobre eventuais medidas mais drásticas de confinamento. Ora, uma das medidas mais discutidas consiste no encerramento das escolas básicas e secundárias, parcial ou integralmente, repetindo o que foi feito no início de 2020. Será esta uma boa solução?

Ao contrário do que aconteceu em Março, neste momento sabemos muito mais sobre a Covid-19 e temos muito melhor informação ao nosso dispor para respondermos com critério a essa pergunta. E, como veremos ao longo deste ensaio, analisando as consequências do encerramento das escolas desde Março até Setembro, os dados apontam para uma resposta categórica: não, encerrar escolas não parece ser uma solução eficaz. Porquê? Porque, no plano de contenção da pandemia, as evidências não apontam para que as escolas sejam espaços de risco elevado de contágio. E porque, no plano do desenvolvimento das crianças e jovens, as consequências desse isolamento são fortemente negativas e duradouras — para a sua aprendizagem e para o seu bem-estar mental.

O peso destas evidências começa a notar-se nas decisões de confinamentos parciais pela Europa. França, Bélgica e Alemanha deram o tiro de partida para novas medidas de confinamento, sendo que todas optaram por manter as escolas abertas. Mas, mais recentemente, na Áustria, o encerramento das escolas foi mesmo decretado na segunda metade do mês de Novembro, assim como em Nova Iorque (EUA), onde as escolas fecharam portas a 19 de Novembro. O que isto mostra é que a rápida subida dos números de infecções e a proximidade do Natal estão a perturbar o consenso gerado à volta da abertura das escolas.

Em Portugal, o consenso social e político à volta dessas evidências demorou a ser alcançado. Durante os meses que se seguiram ao encerramento das escolas, poucas vozes se ergueram com apelos à reabertura das escolas — eu fiz muitos desses apelos, assim como o Luís Aguiar-Conraria. Mas esse consenso chegou finalmente com o arranque do ano lectivo, como provaram as declarações do primeiro-ministro a 14 de Setembro: “Não podemos continuar a pagar o preço de ter a escola encerrada, não podemos continuar a pagar o preço das desigualdades que gera a ausência do ensino presencial, não podemos continuar a sacrificar o processo de aprendizagem para as gerações futuras”. Uma posição que, em várias instâncias, tem sido reiterada pelo ministro da Educação — por exemplo, quando sublinhou que o encerramento das escolas será sempre a última opção possível.

Como é evidente desde o início de Setembro, o grande desafio não foi reabrir as escolas, mas mantê-las abertas: é que fechá-las não está inteiramente posto de parte, em função da evolução dos números da pandemia — como prova a suspensão das actividades escolares nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro, vésperas de feriado. Ora, o risco é que o consenso alcançado sucumba à pressão pública e ao medo que possa causar a subida dos indicadores da pandemia. Antes que tal suceda, vale a pena rever a matéria: o que já sabemos acerca dos efeitos nas crianças e jovens do confinamento e do encerramento das escolas entre Março e Setembro? Ainda não sabemos tudo. Mas sabemos o suficiente para rejeitarmos um novo encerramento das escolas como solução na gestão da crise pandémica.

O impacto na aprendizagem: há alunos a regredir vários meses

Já existem evidências do impacto real que o encerramento das escolas teve na aprendizagem das crianças? Sim, ainda que provisórias. E, como se adivinhava, o impacto é negativo e severo. Mas, antes de olharmos para esses dados, vale a pena contextualizar.

Desde a primeira hora, quando se decretou o encerramento das escolas em Março, foi claro que o ensino à distância não seria um substituto real e eficaz para o ensino presencial. Contudo, nem todos o aceitaram inicialmente, dando lugar a entusiasmos com o que poderia ser uma oportunidade para revolucionar o ensino. Só que, passados vários meses, esse entusiasmo foi derrotado pela realidade, que demonstrou o vazio educativo que esse ensino à distância improvisado e de emergência representou. O cânone das políticas públicas de educação veio ao de cima: o papel do professor é determinante para a aprendizagem, e a interacção dos alunos com este é muitíssimo mais proveitosa em ensino presencial.

As evidências da investigação já existente apontavam com precisão para os riscos do ensino à distância. Primeiro, para os alunos mais novos, que sendo os menos autónomos seriam igualmente os menos capazes de tirar proveito dessa via de ensino, ficando a milhas dos níveis de aprendizagem que alcançariam em regime presencial. Segundo, os alunos em risco de insucesso escolar, também por terem menos autonomia, enfrentariam maiores obstáculos, pois não somente lhes faltava a consolidação de conhecimento como também era mais escassa a sua resiliência perante a adversidade — e, como tal, a distância que os separava dos bons alunos aumentaria. Terceiro, os alunos socialmente desfavorecidos seriam aqueles que, à partida, teriam maiores fragilidades (na aprendizagem, nos meios de acesso remoto às aulas, no apoio dos pais em casa) e, por isso, os principais penalizados pelo encerramento das escolas e suspensão do ensino presencial.