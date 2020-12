Quando questionado pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre o assunto, a propósito dos acontecimentos que culminaram na morte de Ihor Homeniuk, o inspetor chefe admitiu que são vários os inspetores daquela força, naquele local, a ostentar habitualmente bastões extensíveis à cintura — de acordo com o mesmo documento, terá confessado inclusivamente que achava que para poder utilizar aquele tipo de arma, bastava ter o “nível 2 de segurança”.

Por muito que, entre colegas, o desconhecimento até possa ser invocado, no casos de quem tem cargos de chefia a explicação já não será assim tão plausível — os inspetores do SEF agora acusados pela morte de Ihor Homeniuk cruzaram-se com um coordenador, que também não tomou qualquer tipo de providência tendo em conta a utilização do material indevido, na manhã em que estiveram no Centro de Instalação Temporária. Antes de março chegar ao fim, ser-lhe-ia instaurado um processo-disciplinar pela Inspeção-Geral da Administração Interna, tal como aconteceu também aos três inspetores do SEF, e ao diretor e ao subdiretor de Fronteiras de Lisboa.

Só existem bastões em duas dependências do SEF em todo o País — o Aeroporto de Lisboa não é uma delas

Para as inspetoras responsáveis pelo inquérito da IGAI, concluído em outubro, não há espaço para dúvidas. Em primeiro lugar, consideram não existir qualquer justificação para que inspetores do SEF se façam acompanhar de objetos como fitas cirúrgicas, bastões extensíveis e algemas metálicas. Depois, fazem questão de assinalar o facto de os inspetores os trazerem, de antemão, quando chamados para responder a uma situação com um cidadão impossibilitado de entrar no País e a aguardar voo de regresso, antes sequer de terem oportunidade de verificar o seu estado — e por isso sem qualquer evidência da sua alegada agressividade ou violência.

Questionada em abril pelo Ministério Público, a então diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, garantiu que não havia, no Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa e à data da morte de Ihor Homeniuk, qualquer bastão extensível — pelo menos não distribuído pelo SEF aos seus funcionários. Mais: segundo Cristina Gatões, desde 2006, há já 14 anos, que o SEF não faz qualquer aquisição deste tipo de material.

Ainda de acordo com a ex-diretora nacional, as únicas dependências do SEF onde existem bastões extensíveis são a Direção Regional do Algarve e o edifício sede do SEF, no Tagus Park, em Oeiras.