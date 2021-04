Os últimos dias têm sido de enorme tensão entre a Moscovo e Kiev, e, entre ameaças e acusações, com os países ocidentais ao barulho, levantam-se dúvidas quanto às reais intenções de Vladimir Putin ao enviar milhares de soldados e tanques militares para vários pontos da fronteira da Rússia com a Ucrânia: estará iminente uma intervenção militar no leste ucraniano ou estamos apenas perante uma demonstração de força do Kremlin?

A resposta não é consensual e tem levado a intensas discussões entre analistas, enquanto na Rússia, na Ucrânia e no Ocidente sobe o tom, aumentando a incerteza e imprevisibilidade — enquanto os líderes europeus, os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) manifestam apoio ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e deixam avisos ao Kremlin, em Moscovo há a garantia de que as movimentações militares não constituem ameaça e que uma escalada do conflito apenas depende do Ocidente.

Após a Rússia invadir e anexar a Crimeia em 2014, o leste ucraniano, onde ficam as regiões de Donetsk e Lugansk, tornou-se palco de um conflito entre as forças de segurança ucranianas e separatistas pró-russos que já causou mais de 13 mil mortos. Apesar de um acordo de paz assinado em 2015, com mediação da União Europeia (UE), os dois lados continuam a defrontar-se na fronteira dos territórios disputados e praticamente há seis anos que as conversações de paz estão congeladas.