A peça em apreço surge no centro da exposição e pertence à série de 1970 “Inserções em Circuitos Ideológicos”, em que o autor inscrevia mensagens políticas irónicas em garrafas usadas de Coca-Cola, espalhando-as depois por sítios inusitados em número superior a mil. Cildo Meireles nasceu em 1948 no Rio de Janeiro e é considerado um dos mais influentes artistas conceptuais, habituado à linguagem da instalação e da escultura com base em noções políticas, filosóficas e estéticas. Já esteve na Bienal de Veneza e no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA). Os portugueses puderam vê-lo em 2013, quando de uma grande antológica no Museu de Serralves, no Porto.

Leonor Antunes, representante de Portugal na Bienal de Arte de Veneza em 2019, surge com duas esculturas longilíneas dependuradas, anteriormente vistas em 2019 no Hangar Bicocca. Pamela Castro, pintora brasileira e ativista de direitos das mulheres negras, resgata a tradição do retratismo e representa duas figuras femininas, uma das quais é a deputada federal Renata Souza.

Tadáskía (conhecida também como Max Wíllà Morais e descrita como pessoa transgénero) será a artista mais jovem da exposição e exibe um desenho que remete para formas de insetos e representação de deformidades. Pedro Victor Brandão trabalha digitalmente imagens de pratarias portuguesas que foram transportadas para o Brasil, numa composição a preto e branco que lembra as vinhetas da banda desenhada. Kim Lim (1936-97), artista convidada mas não representada por qualquer das três galerias, oferece dois desenhos geométricos.

Ainda, a título de exemplo, o artista venezuelano ionamâni Sheroanawe Hakihiiwe, que se mostrou há poucas semanas na galeria da capital Kunsthalle Lissabon. Aplica em tecido alguns símbolos indígenas. E talvez há alguns nem estivesse no circuito da arte contemporânea, porque o mercado não considerava a chamada arte indígena, segundo a diretora internacional da Fortes d’Aloia.

É óbvio o diálogo entre artistas de diferentes gerações e linguagens (ou “percursos formais”, como se diz no meio). Há criadores estabelecidos, alguns até acolhidos pelo establishment, e outros que trabalham nas margens ou procuram afirmar temas e realidades a que geralmente não se presta muita atenção. Alguns trabalhos parecem fruto da agitação ideológica que o Brasil vive, com narrativas de esquerda sobre o Governo brasileiro ou a situação dos povos indígenas.

Diálogo entre criadores que nunca se conheceram

Para definir o percurso da exposição — cujo título evoca cerimónias dionisíacas da Grécia Antiga que deram origem à tragédia no teatro — as galerias aproveitaram o espaço da Casa da Cultura tal como ele se apresenta: com uma plateia de cadeiras de madeira antigas e uma área aberta que pode servir para montar um palco.