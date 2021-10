Os ficheiros que contêm dezenas de milhares de contratos públicos no portal Base estão inacessíveis há duas semanas. No dia em que percebeu que estava a violar o Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD), o Governo bloqueou de imediato o acesso aos contratos e não voltou a reativá-los. Ao Observador, o Governo diz que em breve começará a repor os contratos celebrados desde janeiro de 2021 e só depois começa a recuar. Mas nem para isso há data.

E este não é o único problema no portal Base, já que a pesquisa regular do site continua com muitas limitações. Os especialistas dizem ao Observador que a situação, mesmo que seja legal, representa uma perda significativa de “transparência”.

Há uma frase agora recorrente: “Não foi possível obter os dados do servidor”. Quem nas últimas semanas acedeu ao portal BASE para consultar os contratos públicos deparou-se várias vezes com esta mensagem. Isto torna-se especialmente relevante porque uma das normas da contratação pública obriga à publicitação do contrato no portal dos contratos públicos. Nas últimas duas semanas o Observador fez consultas permanentes hora a hora e, durante horário laboral, em 70% dos dias a função de pesquisa esteve sem devolver resultados. Ora, não havendo acesso aos próprios contratos e estando o portal inacessível, poderá estar em causa a violação do código dos contratos públicos? Se os especialistas se dividem quanto à questão da validade dos contratos, não têm dúvidas que, quanto à transparência, Portugal está a dar “passos atrás”.

“Há neste momento uma completa opacidade”

Segundo o entendimento da diretora executiva da Transparência e Integridade, Karina Carvalho, “sem sombra de dúvida” que o código dos contratos públicos está a ser violado. As dificuldades no acesso ao Portal começaram depois da notícia do semanário Expresso que dava conta da exposição de dados pessoais nos ficheiros PDF com os clausulados dos contratos. A solução encontrada pelo Governo foi a de impedir a consulta de contratos, algo que devia ter durado apenas cerca de 48 horas, com o próprio ministério das Infraestruturas e da Habitação a explicar, na altura, que apenas a hipótese de “visualizar os textos dos contratos” ficaria indisponível. O objetivo era contornar precisamente o problema da não publicitação, que podia colocar em causa a execução dos contratos celebrados.

O problema é que, de facto, o Portal continua sem funcionar na maior parte do tempo e é entendimento da Transparência e Integridade que está a ser violado o código de contratação pública, frisando ainda que a informação que está no Portal é insuficiente. “A informação colocada no BASE é incipiente. A informação que lá está e as dificuldades que há em fazer o cruzamento de dados”, diz ao Observador Karina Carvalho, que considera que com as atuais falhas no Portal “há neste momento uma completa opacidade” no que diz respeito à contratação pública, considerando que com a violação do código “os contratos não podem ser pagos”.

Contactado pelo Observador, o IMPIC — a entidade gestora do portal dos contratos públicos — responde que os problemas se devem “a uma maior afluência dos utilizadores” e fala numa “sobrecarga pontual” dos servidores do Portal BASE, mas não explica o que está a ser feito para corrigir a situação.

Sobre prazos para resolver problemas técnicos no Portal BASE, o IMPIC nada diz ao Observador. Na mesma linha, o ministério das Infraestruturas e da Habitação diz que “o mais breve possível” serão disponibilizados na área pública do Portal “os contratos celebrados desde 1 de janeiro de 2021 e progressivamente os mais antigos”, mas sem avançar qualquer data ou plano para tal. Diz o ministério responsável pelo Portal que o objetivo é que “todos os contratos constantes do portal BASE voltem a estar públicos”.