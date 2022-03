Portugal ainda vai a tempo de recuperar carvão? E vale a pena?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal foi um dos primeiros países europeus a abandonar a geração elétrica a carvão, no final do ano passado. O discurso político tem-se oposto de forma incisiva perante a possibilidade ou até o reequacionar da possibilidade de voltar atrás na decisão — que aliás, ministro, secretário de Estado e diretor-geral de Energia insistem em afirmar que foi das empresas e não do Governo.

Espanha, que tem um leque de opções e tecnologias de produção maior do que Portugal — desde a interligação a França, passando pelo nuclear e uma potência instalada no solar já relevante —, não abdica do carvão. Para já. Mesmo quando não produzem, há centrais que estão obrigadas a ficar disponíveis como reserva estratégica, uma medida preventiva que garante que continuam a fazer parte do sistema elétrico estando totalmente operacionais. França autorizou as suas centrais a carvão a produzir mais este inverno num contexto de atrasos no reforço da capacidade nuclear.

O tema do carvão ressurgiu nas últimas semanas no contexto dos efeitos extremos que a guerra da Ucrânia está a ter nos mercados de energia e nos preços. O Observador confirmou junto de várias fontes que o Governo, através do gabinete da secretaria de Estado da Energia, liderado por João Galamba, abordou a EDP e a dona da Tejo Energia para avaliar da viabilidade, ou até a possibilidade técnica de retomar a produção nas centrais encerradas de Sines e do Pego.

O jornal Expresso adiantou que a iniciativa de contactar a EDP terá partido da DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia), o organismo da administração pública responsável pela energia e que está debaixo da tutela do Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC). E que deste contacto resultou a instrução para suspender o processo de desmantelamento daquela que já foi a maior central do país.

A EDP não confirmou esta indicação, nem a desmentiu — aliás não fez qualquer comentário. A DGEG não respondeu às perguntas do Observador e as únicas explicações vieram do gabinete do ministro João Matos Fernandes, citando entrevistas recentes em que o ministro referiu que todas as hipóteses de produção de eletricidade foram equacionadas, aquando do início da guerra, incluindo a do carvão. Segundo a mesma fonte, “é público que essa avaliação foi feita” e que concluiu pela “desnecessidade de reativação das centrais”.

A Rússia, lembra a mesma fonte, tem um peso nos mercados mundiais de carvão ainda maior do que no gás, o que poria em causa qualquer estratégia de diversificação de risco. “Por outro lado, as centrais a carvão não são necessárias do ponto de vista da segurança de abastecimento e não têm qualquer sentido do ponto de vista do preço/custos globais do sistema.”

Sobre os contactos feitos pela secretaria de Estado da Energia ou pela DGEG junto das duas empresas ou sobre o contexto e as conclusões da avaliação ao carvão referida pelo ministro não houve esclarecimento adicional.

Possível, mas complicado do ponto de vista legal e regulatório

O carvão tem suscitado as discussões mais acesas no setor energético, mas uma afirmação parece consensual: num sistema muito exposto às fontes renováveis, quanto mais tecnologias estão disponíveis, maior é a segurança do abastecimento. Também é verdade que Portugal não tem usado toda a sua potência térmica disponível em gás natural, recorrendo às importações de Espanha essencialmente por razões económicas (preço) e não por falta de capacidade. Até fevereiro, as compras ao outro lado da fronteira abasteceram 25% do consumo nacional.

A central de Sines começou a ser desmantelada há um ano, e apesar de muito equipamento ter sido transferido para outras geografias (Brasil, onde a EDP tem aumentado a produção, e Alemanha), dois dos quatro grupos ainda poderiam ser reativados num potência instalada de mais de 600 MW. O mais complicado seria restabelecer o circuito de abastecimento de carvão à central e conseguir um fornecedor. Também seria necessário recontratar trabalhadores que negociaram a saída da empresa e a maioria dois quais terá ido para a pré-reforma ou reforma.

Dois a quatro meses é o intervalo temporal admitido para fazer o reset da central Sines. Mas e por quanto tempo? De acordo com as fontes ouvidas, qualquer solução de repor a potência de carvão na central da EDP teria de durar pelo menos um ano para fazer sentido o esforço financeiro e operacional.

Igualmente complexo seria o enquadramento contratual e regulatório desta reativação. Sines não tem contrato de aquisição de energia desde 2017 e perdeu a licença de produção. Uma reativação definida pelo Governo teria de ser gerida fora do mercado, ou seja, com licença provisória (que envolveria também a autorização ambiental) e exigiria muito provavelmente um contrato que garantisse a remuneração face à incerteza sobre o tempo em que estaria a operar – seria uma central para ligar apenas nas horas de maior procura — e o preço a que poderia produzir energia. E este contrato provavelmente teria de ser financiado pelas tarifas, como no passado.