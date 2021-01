O Ministério do Mar sublinha ao Observador que “a UE não concorda com o estabelecimento unilateral da zona de proteção do Svalbard, que garantiu à Noruega mais poderes, perante o definido no Tratado de Paris, de 1920”, mas recorda que existe “um acordo tácito” entre as duas partes “que permite a captura de 3,77% de quota de bacalhau nas águas do Svalbard”. Como contrapartida, explica ainda o ministério, “a União não contesta a zona de proteção” daquele arquipélago.

Esse acordo tácito “é confirmado nas negociações anuais com a Noruega”, que normalmente ocorrem em novembro. As conversas de 2020 foram, no entanto, empurradas para este ano por causa das negociações do Brexit — e vão contar já com a presidência portuguesa do Conselho.

Os cortes noruegueses são, no entanto, apenas uma parte da história, porque uma outra envolve o acordo para o pós-Brexit, que ainda está por esclarecer.

Primeiro foi lapso, depois falso alarme — como o Brexit trocou as voltas ao Governo

O nome Svalbard aparece uma única vez nas 1.491 páginas do documento que estabelece as regras de cooperação e do comércio entre os dois blocos depois do adeus britânico, mas para a Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) pouco mais importou no documento. É que, nos termos finais do “divórcio”, tudo parece indicar que a UE cede quota de pesca naquele arquipélago norueguês, ficando o Reino Unido com 25% do bacalhau daquela zona, em vez dos anteriores 12%.

Será moeda de troca na negociação? Inicialmente, a 30 de dezembro, o Ministério do Mar garantiu ao Observador que se tratava de um erro de Bruxelas. Uma vez que “a quota de bacalhau do Svalbard não é um stock partilhado com o Reino Unido”, a redução indicada era “um lapso” que teria “de ser corrigido pela União Europeia”.

“Havendo uma situação incorreta no que se refere à repartição da quota de bacalhau do Svalbard, Portugal, através dos canais adequados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já oficiou a Comissão no sentido de se corrigir o texto do Acordo”, uma vez que “qualquer documento de negociação tem um período para ser revisto, antes da publicação oficial”, esclareceu então o ministério. Entretanto, o acordo seria publicado no Jornal Oficial da União Europeia, a 31 de dezembro.

Só que, afinal, terá sido falso alarme. Esta quarta-feira, o Governo apercebeu-se que “Portugal não sai prejudicado” por via do acordo do Brexit, porque as regras da UE neste caso “favorecem os países com quotas mais baixas”, de acordo com fonte oficial do Ministério do Mar, que remeteu para um regulamento comunitário, de 1990, que define a chave de distribuição de possibilidades de pesca entre estados-membros nesta zona.

No entanto, o regulamento em causa, por si só, sem mais explicações — que são prometidas pelo ministério para mais tarde —, não permite concluir que Portugal fica livre de cortes por esta via.

Questionada pelo Observador a 29 e 30 de dezembro, a Comissão Europeia não chegou a responder se é um lapso ou uma moeda de troca para os britânicos (numa negociação que foi dura até perto do fim). No caso de ser uma cedência, faltará ainda clarificar quais são os países que perdem quota (e quanto) dentro da UE, como consequência deste acordo. O executivo comunitário respondeu, esta segunda-feira, que não tem “qualquer comentário a fazer” neste momento, embora adiante que “a Comissão está a analisar a situação”. O Observador aguarda resposta.

“Estaríamos a pagar ao Reino Unido com bacalhaus”

Não passava pela cabeça de Luís Vicente, secretário-geral da Associação dos Armadores das Pescas Industriais, que, por arrasto do acordo para o pós-Brexit, pudessem perder bacalhau na Noruega. As empresas portuguesas, ao contrário de outros armadores europeus, não temiam perder pescaria porque os seus barcos não trabalham em domínios marítimos do Reino Unido.

A frota nacional da pesca de largo (embarcações de maior porte, com mais capacidade e autonomia, que podem ficar meses no alto mar) trabalha essencialmente em três zonas — junto ao Canadá (Atlântico Noroeste), na Zona Económica Exclusiva da Noruega (que veremos mais adiante) e ao largo de Svalbard. Nenhuma delas em águas britânicas.

Por isso, quando se deparou com os detalhes do acordo entre a UE e o Reino Unido, o representante dos armadores estranhou a nova repartição, questionando “a que propósito foram oferecidas essas quotas” em águas que não são domínio de nenhuma das partes. “Portugal perderia possibilidades de pesca de forma permanente, porque nem sequer é alvo de negociação anual”, disse o representante da ADAPI, em conversa com o Observador, a 29 de dezembro.

As outras zonas marítimas alvo de negociação “envolvem as águas britânicas e aí a UE achou que devia dar mais quota permanente ao Reino Unido”, em troca do acesso a essas águas. “É legítimo, não nos interessa, não ganhamos nada com isso, mas também não perdíamos nada”, defendeu então Luís Vicente. “Agora, nós [armadores portugueses], não indo ao Reino Unido, estaríamos a pagar ao Reino Unido com bacalhaus”.

Luís Vicente estranhou de tal forma que, em última análise, admitiu mesmo poder tratar-se de um erro — como mais tarde nesse dia fez o Governo. Mas depois veio a ressalva: “Geralmente a Comissão não faz erros desses”. E, embora faltem esclarecimentos sobre o assunto, aparentemente não fez mesmo.