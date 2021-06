Existem, assim, ritmos diferentes nas campanhas de vacinação entre os estados-membros e também diferenças na gestão. Se na Finlândia, por exemplo, 63,5% da população já foi vacinada com uma dose da vacina e 16,3% com duas tomas, na Alemanha a percentagem das pessoas completamente imunizadas é 31,5%, enquanto 57,9% dos alemães já tomou, pelo menos, uma dose do imunizante.

As taxas de vacinação dos 27 estados membros (+Reino Unido) ↓ Mostrar ↑ Esconder Alemanha

Média 1ª dose: 57,9%

Média vacinação completa: 31,5% Áustria

Média 1ª dose: 58,2%

Média vacinação completa: 30,3% Bulgária

Média 1ª dose: 15,5%

Média vacinação completa: 12,9% Chipre

Média 1ª dose: 60,5%

Média vacinação completa: 41,6% Croácia

Média 1ª dose: 41,8%

Média vacinação completa: 22,6% Dinamarca

Média 1ª dose: 56,9%

Média vacinação completa: 31,7% Eslováquia

Média 1ª dose: 42,3%

Média vacinação completa: 27,7% Eslovénia

Média 1ª dose: 44,39%

Média vacinação completa: 31,7% Espanha

Média 1ª dose: 54,9%

Média vacinação completa: 32,2% Estónia

Média 1ª dose: 49,3%

Média vacinação completa: 32,1% Finlândia

Média 1ª dose: 63,5%

Média vacinação completa: 16,3% França

Média 1ª dose: 54,4%

Média vacinação completa: 25,0% Grécia

Média 1ª dose: 48,8%

Média vacinação completa: 33,6% Hungria

Média 1ª dose: 66,2%

Média vacinação completa: 53,0% Irlanda:

Média 1ª dose: 60,0%

Média vacinação completa: 29,0% Itália

Média 1ª dose: 57,8%

Média vacinação completa: 27,7% Letónia

Média 1ª dose: 31,2%

Média vacinação completa: 21,1% Lituânia

Média 1ª dose: 50,2%

Média vacinação completa: 35,2% Luxemburgo

Média 1ª dose: 50,2%

Média vacinação completa: 39,5% Malta

Média 1ª dose: 54,9%

Média vacinação completa: 59,3% Países Baixos

Média 1ª dose: 61,2%

Média vacinação completa: 33,8% Polónia

Média 1ª dose: 51,6%

Média vacinação completa: 34,8% República Checa

Média 1ª dose: 53,3%

Média vacinação completa: 26,6% Roménia

Média 1ª dose: 29,1%

Média vacinação completa: 26,7% Suécia

Média 1ª dose: 51,4%

Média vacinação completa: 26,7% – Reino Unido

Média 1ª dose: 79,8%

Média vacinação completa: 57,8% ECDC; Ministro da saúde britânico

Os dados também variam consoante as faixas etárias. Se há países como Espanha ou Portugal que apresentam uma taxa de vacinação praticamente completa naqueles que têm mais de 80 anos (e há poucos jovens vacinados), há outros, como a Polónia e a Eslováquia, que alargaram a inoculação a outras idades e a diferença etária não é tão expressiva.

O que motiva o atraso português e as diferença entre os estados-membros?

O ritmo desigual das campanhas da vacinação nos 27 estados membros pode ser justificado por vários motivos. Em Portugal, fonte da task force admite que certas encomendas de vacinas não chegam com as quantidades estipuladas. Mas há outro fator que pode ajudar a explicar o atraso português (e de outros países), de acordo com Henrique Burnay, consultor de assuntos europeus: a preferência pela vacina da AstraZeneca, empresa farmacêutica que até foi colocada em tribunal por Bruxelas pelos sucessivos atrasos das entregas de milhões de doses do imunizante.

Portugal, inicialmente, optou por encomendar mais vacinas da AstraZeneca por ser uma vacina mais “barata, mais fácil de transportar e armazenar”. Contudo, com os atrasos das entregas, o país ficou “pendurado com a sua campanha de vacinação”, descreve Henrique Burnay, que também considera que Portugal “arrancou mal” com a campanha de inoculação: “Falhámos ao princípio, pensávamos que ia ser algo idêntico ao Programa Nacional de Vacinação”.

Neste processo de compra de vacinas, a Comissão Europeia serve como uma “central de compras” entre as empresas e os estados-membros. A instituição é responsável por fazer os contratos com as farmacêuticas; depois, cabe aos países escolher que imunizante é que “querem comprar em função do custo, do armazenamento e do transporte”. “Quando a Comissão Europeia distribuia as vacinas, tinha apenas em consideração a população de cada um. O resto são os estados-membros a decidir”, explica o consultor.

Portugal não foi o único afetado por esta situação — a Bulgária, a Estónia, a Letónia, a Eslováquia e a Croácia, países com as taxas de vacinação abaixo da média na UE, também foram. Em abril, a presidência portuguesa da UE chegou mesmo a acordo para uma distribuição solidária de 10 milhões de doses da vacina da Pfizer, de modo a poderem ser colmatadas falhas nas campanhas de inoculação daqueles estados-membros.

Em sentido inverso destes países esteve, por exemplo, a Alemanha, que, de acordo com Henrique Burnay, preferiu adquirir vacina da Pfizer. Mas, apesar de Berlim estar acima da média europeia, está longe dos lugares cimeiros, sendo que as diferenças entre os 27 estados-membros também se explicam à luz de outros fatores. Segundo Tiago Correia, professor e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, há mais quatro motivos que ajudam a compreender as diferenças entre os 27 estados-membros da UE.

Há países que unilateralmente adquiriram vacinas fora do espaço europeu, como é o caso da Hungria, que adquiriu os imunizantes chinês e russo. “Atrasos na administração das vacinas” em cada estado-membro, ou seja, pode haver problemas “na logística, na distribuição e na marcação da vacina”, o que pode causar entraves na campanha de vacinação. “Recusa da população” em tomar a vacina e uma mensagem pouco clara das instituições de saúde dos estados-membros. As restrições de administração que cada estado-membro colocou às diferentes vacinas. Em Portugal, por exemplo, a Direção-Geral da Saúde recomenda que o imunizante da AstraZeneca (uma das apostas do país) seja apenas administrado em maiores de 60 anos, enquanto a toma da vacina da Johnson & Johnson é desaconselhada a todas as mulheres com menos de 50 anos.

Malta e Hungria são os campeões europeus da vacinação

Malta é o país que está mais à frente na vacinação na União Europeia (UE) e deverá atingir os 70% entre o final desta semana e o início da próxima. Com 69,6% da população vacinada com a primeira dose e com 59,3% dos cidadãos completamente imunizados, o arquipélago com aproximadamente 500 mil habitantes está muito à frente dos outros estados-membros — e, na próxima segunda-feira, o país já vai começar a imunizar adolescentes entre os 12 e os 15 anos.

E os números refletem já os efeitos da vacinação. De acordo com a imprensa local, Malta registou três casos de Covid-19 esta sexta-feira, totaliza 32 casos ativos e não reportou qualquer morte.

Para o sucesso maltês, contribui o facto de ser um “país pequeno”, assinala Henrique Burnay. “Em Malta, se eu vacinar 3 pessoas, estou a vacinar uma maior percentagem da população do que em outros países mais populosos”, explica. Além disso, também ajuda que o serviço nacional de saúde seja descentralizado e bastante eficaz — de acordo com Chris Fearne, ministro da Saúde de Malta, em declarações à Reuters, “as vacinas estão a ser administradas num intervalo de um a cinco segundos” em vários pontos do país, que apenas usa as vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, sigla em inglês).