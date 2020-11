Numa altura em que as medidas de contenção estão a ser cada vez mais apertadas pelo Governo e em que os especialistas calculam para os próximos dias a chegada ao pico da segunda vaga do novo coronavírus, Portugal regista uma das situações epidemiológicas mais preocupantes da União Europeia. E o cenário também não é positivo quando comparado com o Reino Unido.

Os dados reportados pelas autoridades de saúde nacionais às entidades europeias evidenciam que, depois de ter ultrapassado Espanha e Reino Unido, o país superou este fim de semana o número de novos casos ao longo de duas semanas por 100 mil habitantes de Itália e regista agora um risco de transmissão superior ao dos britânicos.

Mas também há boas notícias: há menos internamentos gerais por milhão de residentes do que na maioria dos outros países, Portugal tem uma taxa de letalidade por Covid-19 inferior à média europeia e fazem-se cada vez mais testes semanais por 100 mil habitantes — mais até do que em países com situações tão tensas como Itália. O problema é que o país é pouco eficaz na testagem, revelam os dados publicados até ao último domingo.

Proporção de casos

Depois de Espanha e Reino Unido, Portugal também está pior que Itália

De acordo com os dados reportados esta segunda-feira ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, Portugal registou no domingo 792 novos casos acumulados ao longo das duas semanas anteriores por 100 mil habitantes, o que faz de si o sétimo país com a pior prestação nesta métrica na União Europeia e Reino Unido.

A proporção de novos casos registados em Portugal ultrapassou a italiana na última sexta-feira, mas a diferença é de apenas oito novos casos em duas semanas por 100 mil habitantes. No entanto, é quase duas vezes maior do que a métrica reportada por Espanha (que ultrapassou a 9 de novembro) e pelo Reino Unido (ultrapassada cinco dias antes).

Esta comparação é especialmente expressiva tendo em conta que, há dois meses e meio, no início da segunda vaga da Covid-19, Itália e Reino Unido eram precisamente os países com maior número de novos casos em 14 dias em proporção de habitantes.