O esforço financeiro com as medidas de combate à pandemia e aos seus efeitos económicos adotadas por Portugal para o ano de 2020 representa 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com a análise da Comissão Europeia aos dados da proposta orçamental o próximo ano. Segundo o documento de trabalho da equipa da Comissão que serviu de base à apreciação que Bruxelas fez da proposta orçamental, este valor equivale às medidas que tiveram um impacto orçamental, seja do lado da despesa, seja do lado da receita. De fora ficam as garantias públicas dadas a empréstimos a empresas e que representam, segundo Bruxelas, mais 2,8% do PIB para o corrente, mas não implicam para já qualquer custo para o Estado.

Comparando a análise que consta dos sumários executivos dos documento de trabalho para cada país da zona euro, o esforço financeiro português para este ano é segundo mais baixo da zona euro, quando medido em percentagem do Produto Interno Bruto, e considerando apenas as medidas que têm impacto orçamental. Segundo os números apresentados pelos técnicos da Comissão, só a Finlândia fez um esforço menor focado no pandemia em percentagem do PIB. No entanto, este país já tinha no terreno um plano de estímulo à criação de emprego e um programa de proteção para o desemprego temporário (layoff) que foi usado para combater os efeitos económicos e sociais da pandemia.

Para 2021, o mesmo documento estima que as medidas adicionais apresentadas por Portugal equivalem a 0,9% do PIB, uma percentagem que já compara melhor com as previstas nos orçamentos dos outros países da zona euro que foram analisados por Bruxelas. Há no entanto casos como Espanha onde a informação existente ainda não dá confiança aos técnicos para Comissão para fazerem contas. Ainda assim, o esforço orçamental português está abaixo da média dos outros 19 países e centra-se sobretudo em medidas de caráter temporário.

O que estão a fazer os outros países para contrariar a pandemia

Áustria. Foi um dos países da zona euro que mais mobilizou em percentagem do Produto Interno Bruto para responder à pandemia e aos seus efeitos na economia (6,2% do PIB em 2020 e 4% em 2021, segundo os técnicos de Bruxelas). O país avançou com um fundo especial para responder à crise com mais de 20 mil milhões de euros. Para além do reforço dos gastos na saúde, a Áustria subsidiou custos fixos de empresas mais afetadas e criou um bónus de 360 euros por criança para apoiar o rendimento das famílias. Os desempregados receberam o subsídio logo à cabeça. Já em resposta à segunda vaga, o país baixou o IVA para a taxa reduzida de 5% nos setores da gastronomia (restauração), cultura e artes e reduziu o IRS no escalão de rendimento mais baixo para incentivar o consumo. Foi ainda dada a possibilidade às empresas de recorrerem ao mecanismo de loss carryback que permite o reembolso imediato de impostos pagos sobre lucros passados, em caso de prejuízos. Foi ainda concedida uma compensação de 8% para as vendas perdidas. Para 2021, a Fundação Corona Emprego vai dar apoiar a reintegração de trabalhadores no mercado e há um aumento extraordinário de pensões.

Bélgica. As medidas para combater o coronavírus e mitigar o seu impacto na economia em 2020 correspondem a 3,9% do produto. O país aprovou um subsídio mais generoso para desempregados temporários, um esquema comparável ao nosso regime de layoff simplificado que os belgas aplicaram às empresas mais afetadas. O aumento dos gastos com o sistema nacional de saúde e equipamentos de proteção individual correspondeu a 0,8% do Produto Interno Bruto. A Bélgica lançou um rendimento de substituição para trabalhadores por conta própria, empresários em nome individual e gerentes de micro-empresas. Foram também concedidas isenções e deduções fiscais a empresas mais afetadas. Para 2021, e para além da continuação de medidas já em vigor, o país vai baixar a fatura da eletricidade.

Chipre. O país lançou este ano um plano para apoiar a economia que equivale a 3,9% do Produto Interno Bruto. Foi criado um subsídio para compensar a perda de salário dos trabalhadores dos setores mais afetados, como o turismo, e em particular o alojamento e outras atividades, que é um setor importante para a economia local. Foram também assegurados subsídios para trabalhadores por conta própria e a redução temporária de algumas taxas especiais de IVA. Para 2021, está previsto o Estado subsidiar juros de novos empréstimos a empresas e dos créditos à habitação para particulares.

Estónia. Uma das principais medidas passou pela descida extraordinária da carga fiscal sobre os combustíveis por dois anos. O Estado suspendeu o pagamento de um dos pilares que compõem o fundo de pensões público, para reforçar a sua disponibilidade financeira, num pacote que foi avaliado em 3% do PIB. E adiou o pagamento de juros e dívidas fiscais. Foi implementado um esquema de apoio público ao pagamento de salários para manter o emprego. Para 2021, foi anunciado o reforço do financiamento público a pequenos investimentos e um aumento extraordinário de pensões de 20 euros.

Finlândia. A Comissão Europeia aponta medidas específicas para contrariar o efeito da pandemia no valor de 2,6% do Produto este ano. O país já tinha em marcha um plano de estímulo à criação de emprego, bem como um mecanismo de layoff temporário que foi o usado para responder ao impacto económico da pandemia. Também há reforços de investimentos em infraestruturas e transportes que a Comissão Europeia não considera serem apenas uma resposta ao Covid-19. Os apoios às empresas foram canalizados através de subsídios para custos, bem como para os empresários em nome individual e setores como o da restauração. Uma das medidas foi a redução temporária das contribuições das empresas para a Segurança Social, que será compensada entre 2022 e 2025. Foram também reforçados a segurança no emprego e os apoios sociais e adiado o pagamento de taxas e impostos. Houve uma ajuda de Estado para a Finnair. Para 2021, foi anunciado um envelope de 1,5 mil milhões de euros para teste em massa ao Covid-19.

França. O país implementou um pacote de financiamento ao emprego parcial (equivalente ao nosso layoff) que representou 1,8% do Produto Interno Bruto e criou um fundo solidário para dar apoios diretos a pequenas empresas e trabalhadores independentes. Foi aplicada uma isenção parcial das contribuições sociais e o reembolso dos impostos pagos sobre os lucros passados pelas empresas. Mais investimento públicos, com planos focados na eficiência energética e transição digital. Os dois pacotes franceses de medidas equivalem 3,1% do PIB para este ano.

Para 2021, foi anunciada uma redução permanente de impostos sobre a produção no valor de 10 mil milhões de euros (e mais 10 mil milhões em 2022). A manutenção do esquema de apoio a trabalho parcial vai ter uma dotação de seis mil milhões de euros. Estão previstos subsídios à criação de emprego jovem e planos setoriais de apoio a indústrias mais afetadas como o turismo, o automóvel, a aeronáutica, que passam por isenções fiscais, mas também por investimentos diretos.