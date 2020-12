Portugal está entre os países menos bem preparados para relançar a sua economia no pós-Covid, considera o Fórum Económico Mundial num relatório especial publicado esta quarta-feira e que elege a Dinamarca, a Finlândia, a Nova Zelândia e a Suíça como as nações que partem para a fase da retoma com as melhores bases, em vários aspetos, para poderem proporcionar um crescimento económico duradouro e sustentável. Quanto a Portugal, apesar de ótimas condições nas infra-estruturas energéticas e de comunicação, faltam investimentos nas estruturas de saúde e de apoio às crianças e idosos e há falhas nos currículos de ensino – e, também, na organização do trabalho – que ameaçam colocar o país numa posição desfavorável nos “mercados do amanhã”.

Este trabalho do Fórum Económico Mundial vem no âmbito do relatório anual de competitividade mas, ao contrário do que é habitual, não inclui o habitual ranking dos países mais e menos competitivos na economia global. Desta vez, o organismo preferiu focar-se na “road to recovery” – o caminho até à recuperação – numa “reflexão mais profunda” que deve ter tida pelos responsáveis políticos sobre não só as necessidades de curto prazo mas, também, sobre as “prioridades que são essenciais para a transformação a longo prazo para a obtenção de melhores resultados [económicos], com prosperidade partilhada e sustentável no futuro”.

“O relatório fornece caminhos para que os líderes possam dar passos, de forma pró-ativa, para gerar políticas transformativas, investimentos audazes e novas iniciativas com vista à retoma”, afirma o Fórum Económico Mundial, acrescentando que “esta abordagem requer uma visão corajosa e um equilíbrio adequado entre o curto e o longo prazo“.

Além de dar essas pistas, porém, o Fórum Económico Mundial faz uma análise sobre como é que cada país está em 11 áreas essenciais, para depois formar um índice agregado que foi batizado de “índice de prontidão para a transformação económica“. E é nesse índice final, com 37 países mundiais, que Portugal aparece na segunda metade da tabela quando são considerados apenas os países da União Europeia: numa escala de zero a cem pontos, Portugal surge com 56,1 pontos, abaixo de países como Espanha e Estónia mas acima de Itália e Grécia – e aquém da média europeia, que é de 58,6 pontos.