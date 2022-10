O uso obrigatório de máscara nos estabelecimentos de saúde e nas estruturas residenciais para idosos são as únicas medidas que restam das normas e legislação estabelecidas durante a pandemia de Covid-19 em Portugal. O anúncio do fim da quase totalidade das medidas que ainda eram aplicadas foi feito depois do Conselho de Ministros de dia 29 de setembro, em que o Governo decidiu não prolongar a situação de alerta que estava em vigor desde 19 de fevereiro. Os restantes países europeus também têm vindo a reduzir as medidas de contenção do SARS-CoV-2.

Assim, desde o primeiro dia de outubro deixou de ser obrigatório o isolamento de pessoas infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2 ou com sintomas compatíveis com a Covid-19 — que, desde 6 de julho, era de cinco dias para as pessoas assintomáticas ou doença ligeira (ou 10 dias para situações de doença moderada). As pessoas que tivessem contactado com casos positivos, desde que tivessem teste negativo ao SARS-CoV-2, já não eram obrigadas ao isolamento desde fevereiro.

Sem isolamento obrigatório, acaba também o subsídio associado: as baixas (incapacidade temporária para o trabalho) por Covid-19 passam a ser iguais às baixas por qualquer outra doença, como a gripe. O teste de diagnóstico à infeção com SARS-CoV-2 deixa de ser prescrito pelo SNS e essa prescrição passa a ser feita exclusivamente pelos médicos — se for prescrito numa unidade do Serviço Nacional de Saúde, continua a ter uma comparticipação de 100%.

