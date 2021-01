Portugal é um dos países da OCDE onde há uma maior percentagem de casais com filhos em que ambos os pais trabalham. É, também, um dos países onde há, à partida, menor recurso ao teletrabalho e menor percentagem de mães com trabalhos em part time, designadamente pessoas que fizeram essa opção para terem mais tempo para os filhos. Estas são algumas das razões que mostram como Portugal deverá ser uma das economias mais penalizadas por um eventual novo fecho das escolas – uma decisão que, segundo pesquisa económica recente, é capaz de penalizar, a longo prazo, o produto económico e os rendimentos individuais futuros de forma potencialmente irreversível.

Para já, o Governo indicou, pela voz do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que está “inclinado” para manter as escolas abertas, pelo menos para já. Mas o primeiro-ministro, António Costa, admitiu esta segunda-feira que o confinamento a anunciar esta semana será, muito provavelmente, “muito próximo” do de março – em que a decisão de mandar os alunos para casa foi das medidas que mais afetaram a vida de uma parte significativa da população. E isto quer dizer que as escolas, afinal, vão fechar? Costa disse que a “vontade do Governo” não é essa e cita os especialistas: “a posição mais consolidada por parte dos peritos não aponta para o encerramento dos estabelecimentos escolares”.

A hipótese estará a causar preocupação a muitos pais, numa altura em que o Governo não abre o jogo sobre o que vai decidir na quarta-feira sobre as escolas: se vão continuar a funcionar ou se vão fechar (como aconteceu no confinamento geral iniciado em março que, ao contrário do que foi recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde Pública, envolveu desde o início o fecho das creches e pré-escolas e, também, a passagem das aulas para plataformas remotas).

A ministra da Saúde, Marta Temido, considera que o fecho das escolas é uma “decisão extrema”. “Tomámos uma opção no passado mês de Março em relação a esta matéria, numa altura em que o aconselhamento técnico ia num determinado sentido e o Governo decidiu encerrar porque considerava que assim se conseguia conter a transmissão de um fenómeno novo e que conhecíamos ainda mal”.

Hoje, o conhecimento é muito diferente e sabemos os efeitos nefastos que o encerramento de escolas trouxe sobre os processos de aprendizagem, de escolarização, sobretudo dos mais frágeis, os mais vulneráveis, e é um tema que temos de encarar com a maior ponderação porque é sem dúvida uma decisão extrema”, disse Marta Temido.

Na “primeira vaga”, em março de 2020, o Governo criou um mecanismo de assistência às famílias, mas tornou-o inacessível nos casos em que havia pelo menos um dos pais em teletrabalho, mesmo quando se tratava de famílias com crianças mais pequenas, cujo desenvolvimento carece de maior atenção (o que é tão mais importante quanto mais longo for o período do confinamento).

Nessa altura, o Governo gastou 83 milhões de euros com a medida, segundo os dados disponibilizados pelo ministério do Trabalho, depois de ter recebido 201 mil pedidos de apoio. Inicialmente, tinha sido avançada uma projeção com o valor máximo de 294 milhões de euros, tendo em conta o universo total de 750 mil trabalhadores potencialmente elegíveis.

Portugal entre os países com mais lares onde ambos os pais trabalham

Estes números da Segurança Social não refletem, porém, a perda de produtividade que está associada a uma decisão de fecho das escolas, ressalva o instituto londrino de pesquisa económica Capital Economics – notando que as consequências económicas serão piores para uns países do que para outros, e Portugal está entre os mais penalizados.

Num relatório divulgado ainda durante a “primeira vaga”, o Capital Economics dizia que “o impacto pode ser muito grande, especialmente nos países onde há uma maior percentagem de casais em que ambos os pais trabalham”. E Portugal é um dos países da OCDE onde essa percentagem é maior — 71%.

Posto de outra forma, quase três em cada quatro lares portugueses com crianças (com até 14 anos de idade) têm ambos os pais a trabalhar – um dado que coloca Portugal apenas atrás da Suécia (83,1%), Dinamarca (78,6%) Eslovénia (78,3%) e Países Baixos (74%).

A média da União Europeia é de 61,5% e a média da OCDE é ainda menor (60,7%), ou seja, tanto num caso como no outro são menos de duas em cada três as casas onde vivem crianças e onde os dois pais não estão habitualmente em casa para poder cuidar das crianças e assisti-las no seu desenvolvimento.

No extremo oposto estão países como a Grécia (49,9%), Itália (49%), Polónia (47,3%) e Israel (42,7%), tudo países onde menos de uma em cada duas famílias têm os dois progenitores a trabalhar.