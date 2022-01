Portugal tem as medidas menos restritivas da Europa a seguir à Suécia? Não exatamente (ora compare o que se passa em 32 países)

O Observador tentou entrar em contacto com o especialista Henrique Barros ao longo desta sexta-feira para tentar saber em que dados se baseou para fazer a comparação com a Suécia, mas não conseguiu chegar à fala com o epidemiologista. Como alternativa, recorremos ao Índice de Severidade elaborado por uma equipa da Universidade de Oxford, disponibilizado online no site Our World in Data.

Este índice, atualizado diariamente, tenta aferir o nível das restrições à Covid-19 impostas por diferentes países. Para isso, faz um cálculo com base em nove métricas de avaliação (encerramento de escolas; encerramento de locais de trabalho; cancelamento de eventos públicos; restrições a encontros em público; encerramento de transportes públicos; confinamentos; campanhas públicas de informação; restrição à liberdade de movimentos; controlos de viagem internacionais). Cada métrica é avaliada e é feita uma média, com diferentes níveis de ponderação. O resultado final é uma nota de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo um país estiver do 100, mais se considera que as medidas aplicadas são severas. O Observador usou os dados disponíveis pela plataforma no dia 6 de janeiro, um dia depois das declarações do Presidente da República.

Com base neste ranking, Portugal está longe da Suécia e os especialistas de Oxford não consideram que o país seja um dos menos restritivos. Comparando os 32 países europeus monitorizados pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), Portugal aparece classificado em 12º lugar, a par do Chipre, Luxemburgo e Lituânia, com uma nota de 46,3. Isto significa que, com base neste índice, há 11 outros países europeus considerados atualmente menos restritivos do que o nosso.