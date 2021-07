Quando é que se conheceram?

Este é um dos pontos em que as versões divergem. A imprensa espanhola começou por dar como certo que o primeiro contacto entre as duas raparigas e um dos portugueses, Diogo, foi através das redes sociais. Depois de estabelecerem contacto via Instagram, combinaram um encontro num bar conhecido das docas da cidade (na calle Muelle), à meia-noite.

Já no bar, os três decidem, de comum acordo, continuar o encontro no quarto de hotel do rapaz. Durante o caminho a pé, um segundo português aparece e junta-se ao grupo. Decidem continuar em direção ao hotel. Quando chegam ao quarto do Albor, há mais dois portugueses no local.

German Ramon Inclan, o advogado oficioso dos suspeitos, conta uma história diferente. Falando aos jornalistas, esta segunda-feira à porta do tribunal, afirmou que dois dos jovens cruzaram-se com as duas raparigas na rua, já quando caminhavam de regresso para o hotel. “Estamos perante rapazes que conhecem raparigas na noite. Passados 5 minutos estão a beijar-se, com consentimento, e as raparigas propõem aos rapazes fazer um trio. Obviamente, temos de entender que há consentimento”, disse frente às câmaras de televisão.

O que aconteceu no hotel?

A versão das vítimas, relatada pela imprensa espanhola, até porque a advogada das jovens não quis prestar declarações, é de que quando chegaram ao quarto de hotel foram agredidas e, num clima de violência, obrigadas a manter relações sexuais com os quatro homens.

O advogado de defesa dos portugueses, frente aos jornalistas, afirmou que as relações sexuais foram todas consentidas.

Onde estava a amiga?

Quando é avisada de que algo não está bem, a terceira rapariga dirige-se ao número 19 da calle del Carmen, onde pensa que se encontram as amigas. Esta rua fica a 100 metros do hotel onde tudo aconteceu. Toca em várias campainhas e acorda muitos moradores que, habituados a serem acordados por jovens embriagados, nada fazem para a ajudar. A morada à qual se dirigiu, às 3 da manhã, está ligada ao hotel Albor, mas nem todos os pisos pertencem ao estabelecimento hoteleiro. “Busco a unos chavales que nos la acaban de liar muy gorda.” Em português? “Procuro uns tipos que nos fizeram um bom estrago.” É com esta frase que convence uma moradora a abrir-lhe a porta, mas continua sem encontrar as amigas.

Há provas do que aconteceu?

Sobre este assunto, tudo o que se sabe é o que foi dito pelo advogado de Defesa. Os portugueses foram detidos no sábado de manhã, por volta das 7 horas locais, e as autoridades ficaram no local, no apartamento da calle Pedro Duro durante quase 5 horas. As imagens das televisões espanholas mostram os agentes a sair carregados com várias caixas. As raparigas foram examinadas e sujeitas a perícias no Hospital Universitário de Cabueñes.

“Não há nenhum tipo de sinal de bofetadas ou de golpes de outro tipo”, disse o advogado, garantindo que nas perícias médicas que lhe chegaram às mãos não havia sinais nem de golpes, nem de lesões ginecológicas. O advogado afirmou ainda que as lesões e “o filme que nos contam estas cidadãs” não coincidem, não acreditando na versão dos factos que incrimina os seus clientes.

Rui Pereira, antigo ministro da Administração Interna, em declarações à CMTV, lembrou que nem sempre uma violação deixa marcas físicas, nem tem de haver necessariamente recurso à violência para ser considerado que estamos perante um crime. “É possível haver violação com ameaça, sem violência”, esclareceu.

Detenidos en #Gijón cuatro hombres por una presunta violación en grupo a dos chicas. La denuncia se interpuso esta misma madrugada y la Policía Nacional ha abierto una investigación. pic.twitter.com/zZbh1dQ8bK — RTVC (@RTVCes) July 24, 2021

Existe um vídeo?

Segundo o advogado de Defesa, sim. German Ramon Inclan diz que esta será uma prova fundamental para ilibar os portugueses, assim como uma troca de mensagens que terá acontecido entre as jovens e um dos alegados agressores.

Também neste caso, Rui Pereira pede prudência, lembrando que “o consentimento não é uma carta em branco.” Ou seja, esclarece o antigo ministro, as mensagens trocadas podem pressupor a aceitação de um encontro sexual com o interveniente, mas não com os seus amigos. “Duas jovens não consentem, em abstrato, fazer sexo com quem aparece”, detalhou, mas frisando que é sempre importante lembrar a presunção de inocência dos jovens. Um último detalhe: nos casos de violação, “peca-se mais por defeito do que por excesso”, diz Rui Pereira, já que há mais casos que ficam por denunciar, sendo poucos os que se revelam acusações falsas.

O que aconteceu, para já, aos quatro suspeitos?

Os portugueses foram ouvidos em tribunal na segunda-feira, depois de por falta das perícias médicas e outras provas, a juíza ter determinado que passassem mais uma noite na prisão. Esta segunda-feira voltaram ao Palácio da Justiça de Gijón para serem submetidos a reconhecimento facial por parte das vítimas.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva de dois portugueses e termo de identidade e residência, como medida de coação, para os demais. A juíza confirmou esta segunda-feira o pedido e colocou em preventiva, sem direito a fiança, dois dos quartos homens que acabaram a ser encaminhados para o Centro Penitenciário das Astúrias. Os outros acusados foram libertados e seguiram viagem para Portugal, durante a tarde de segunda-feira.

As diferentes medidas de coação indiciam que, para a juíza, os quatro acusados podem ter diferentes graus de responsabilidades no crime de que são acusados, havendo indícios mais fortes sobre os que permanecem detidos. É possível ser-se acusado de coautoria ou cumplicidade num crime de violação mesmo sem ter praticado atos sexuais — por exemplo, tendo manietado ou mantido a vítima sob ameaça.

Em que tipo de pena incorrem?

Em Portugal, o crime de violação tem uma moldura penal de 8 anos que pode ser agravada num terço, subindo para 10 anos e 8 meses de pena de prisão se for praticado por duas pessoas. Em Espanha, as penas são maiores do que as portuguesas e foram agravadas recentemente. Um crime de agressão sexual, onde se inclui a violação, pode dar direito a uma condenação de 6 a 12 anos. Pode aumentar até aos 15 anos se for cometido por mais do que uma pessoa, estando previstos outros motivos para agravação de pena.

A 16 de abril deste ano, o caso conhecido como Manada de Sabadell terminou com a condenação de três homens acusados de participar numa violação em grupo de uma jovem de 18 anos. O autor do crime foi condenado a 31 anos de prisão e os demais, cúmplices, a 13 anos e seis meses de prisão. Foi com o caso da Manada de Pamplona — um grupo de homens violou uma jovem de 18 anos — que a lei espanhola começou a agravar as penas neste tipo de casos.

O culminar deste processo foi já este mês de julho quando o governo de Espanha aprovou um diploma que define todo o sexo não consensual como violação, inserido numa revisão legislativa que endurece as penas para o assédio sexual.