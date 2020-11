Outro dado que se pode retirar dos dados divulgados pela consultora PSE é que, entre 26 e 30 de outubro (a última semana do mês), a percentagem de pessoas que ficaram em casa (ligeiramente superior a 30%) é semelhante à das pessoas com elevada mobilidade.

Além dos dados globais para Portugal fornecidos pela consultora PSE, há outras ferramentas onde é possível consultar a mobilidade dos portugueses (e em outros países) desde o início da pandemia: a Apple tem os dados divididos entre circulação em transportes ou a pé e é baseada nas procura de direções que os utilizadores fazem do Apple Maps; o site Covid-19 Insights que combina, para Portugal, dados da Direção-Geral da Saúde com os da Google; e os dados da Google por distrito ou sub-região de cada país. Escolhemos os dados da Google para lhe mostrar como se têm movido as pessoas no distrito onde vive ou trabalha (dados até 30 de outubro), em seis situações diferentes. (As variações indicadas nos gráficos dizem respeito ao último dia avaliado, 30 de outubro).

Portugal

A Google divulgou o primeiro relatório sobre mobilidade no mundo durante a pandemia de Covid-19 no dia 3 de abril. Na altura, em pleno estado de emergência, Portugal tinha reduzido em 83% as idas a shoppings, restaurantes e espaços de cultura, em 80% as idas a jardins, parques e praias, e em 59% as idas a supermercados e farmácias.

Em sete meses, e com o apelo à reabertura da economia, a situação mudou significativamente, mas continua a existir uma quebra de 26% no retalho e lazer e 10% nos parques, quando comprados com os valores de referência, mas a maior . Pode consultar os dados completos, a 30 de outubro, aqui.

Há um pico negativo no trabalho e transportes públicos e positivo no domicílio e parques que se torna bastante evidente, especialmente se tivermos em consideração a data: o feriado de 5 de outubro.