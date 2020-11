Resposta do SNS não convence, principalmente para doentes não Covid

Este é um indicador que tem vindo a piorar: cada vez mais, os portugueses acham que o serviço nacional de saúde (SNS) não é capaz de dar resposta aos doentes, principalmente se a doença nada tiver a ver com a pandemia.

“Neste momento, as respostas de ‘pouco’ ou ‘nada confiantes’ na resposta do SNS está nos 40%. O momento em que a confiança esteve mais alta foi no verão, quando, em julho, este mesmo indicador estava nos 10%”, detalha Carla Nunes, frisando que esta pergunta só começou a ser feita no final de julho.

“O nível de confiança piorou muito e na área não Covid ainda está pior. Temos 70% de respostas de ‘pouco’ ou ‘nada confiantes’ na resposta dos serviços de saúde para doentes não Covid, quando o valor era de 35% no início de agosto. A tendência de crescimento da desconfiança é clara”, sublinha a investigadora que diz ser urgente reconquistar a confiança da população.

Em queda está também a aprovação das medidas do Governo para combater a pandemia. “Em julho, tínhamos 15% de pessoas a responder que as medidas eram ‘pouco’ ou ‘nada adequadas’. Agora, estamos nos 50%, o valor mais alto até à data.”

O questionário não permite distinguir o porquê de as medidas não serem consideradas adequadas, ou seja, se pecam por falha ou por excesso.

A perceção do risco: doente, mas pouco

Há quatro respostas possíveis quando a pergunta é sobre a perceção do risco de se ficar infetado com o vírus da Covid-19: risco elevado, moderado, baixo e sem risco. “Aquilo a que temos estado a assistir é ao crescimento dos valores do risco elevado e moderado. No verão, as percentagens eram menores”, explica Carla Nunes. Quando combinados, estes dois grupos de resposta (elevado e moderado) aproximam-se dos 80%. No início da pandemia rondavam os 60%, exemplifica a investigadora.

Apesar de o vírus estar mais estudado e de haver mais experiência no terreno a tratar doentes Covid, está mais generalizada a ideia de que se pode ficar infetado. “Faz sentido ouvirmos esta resposta quando vemos que os níveis de incidência no país são mais altos, bastante mais elevados do que em março e abril”, acrescenta a professora catedrática, frisando que estas respostas foram recolhidas na primeira quinzena de novembro, a 18.ª vez que o inquérito se realizou.

Quanto ao tipo de sintomas que se poderá vir a ter, Carla Nunes esclarece que ao longo da pandemia as respostas têm sofrido algumas oscilações. “Quase metade das respostas apontam para risco baixo/ausência de risco de se desenvolver doença severa ou ter complicações”, acrescenta. Em contrapartida, 20% dos inquiridos acreditam que há um risco elevado de ter complicações e 30% apontam um risco moderado.

“Houve um agravamento da perceção do risco de apanhar Covid, mas não de contrair doença grave”, sublinha Carla Nunes. Um dos motivos poderá estar ligado ao facto de no início da pandemia se internar mais doentes do que agora, em proporção, argumenta a investigadora. Nas unidades de cuidados intensivos, apesar de em novembro se ter visto máximos diários serem batidos, a percentagem de camas ocupadas em relação ao total de internados mantém-se estável (com uma média que ronda os 14% em novembro, quando em abril era de 19,7%).

“A única forma de aliviar as unidades de cuidados intensivos é combater a incidência. Se continuarmos a subir, a resposta do sistema de saúde rebenta. Camas ainda conseguimos esticar, mas médicos intensivistas não”, conclui a epidemiologista.