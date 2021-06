Entretanto, a quarta via para o futuro socialista, Mariana Vieira da Silva, já apareceu em público sem se desviar desse caminho. Na entrevista que deu ao Observador, à pergunta sobre se admite poder vir a ser líder do PS no futuro, a dirigente socialista começou por dizer que era demasiado cedo e, sem nunca responder que não, ainda admitiu que “a vida acontece muitas vezes por caminhos inesperados”.

Aliás, desta vez até lembrou a primeira entrevista que deu, durante a campanha de 2015 ao jornal i, e a forma categórica como respondeu à ambição de chegar ao Governo para mostrar que aprendeu a lição e que já não repete respostas definitivas. António Costa não torce o nariz à hipótese e considera-a melhor preparada para o cargo. Mas isto não basta.

E não basta porque para se chegar ao topo do Governo é preciso chegar ao topo do partido e para se chegar ao topo do partido é preciso mais do que domínio técnico dos dossiers. Por isso, a inclusão, ainda que teórica, de Mariana Vieira da Silva na lista de possíveis sucessores de Costa no PS é encarada com estranheza por parte de alguns dirigentes do partido com quem o Observador falou. Não lhe reconhecem atividade partidária consistente, perfil, nem tropas que possam apoiá-la numa futura corrida. “São tiros de pólvora seca”, comenta um dirigente com o Observador quando confrontado com a resposta da ministra.

A curta existência partidária é um dos principais problema deste nome que, técnica e politicamente até pode ser central para Costa na governação. A preponderância nos bastidores não é cartão de visita suficiente para se apontar à primeira linha política. “Falta-lhe carisma”, atira um dirigente socialista. Algo que Pedro Nuno Santos tem de sobra, anota a seguir a mesma fonte.

A geração seguinte terá de esperar sentada

O ministro das Infraestruturas é o outro nome na calha e já lá está há muito tempo. No congresso da Batalha, em 2018, Pedro Nuno foi apostado em fazer barulho, posicionando-se claramente para uma futura liderança no pós-costismo. Começou a aquecer com artigos de opinião na imprensa, a sublinhar a importância de o PS se manter encostado à esquerda — era, em plena “geringonça”, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentores.

Na reunião magna do partido, discursou com ímpeto e assumiu o protagonismo do palco. Acabou a sair com um aviso de António Costa e um puxão de orelhas em público: “Ainda não meti os papéis para a reforma”, recordou o líder socialista. O ciclo de Costa ainda ia a meio (ou nem isso).

Pedro Nuno Santos tomou boa nota do recado, as relações com Costa esfriaram mas acabou promovido no Governo no início do ano seguinte, passando para ministro das Infraestruturas e da Habitação. Desde então tem carregado várias batatas quentes da governação, a mais quente de todas, o caso da reestruturação da TAP.

“Ser Governo também é uma coisa muito pedagógica”, ironiza um socialista quando se refere a esta fase de Pedro Nuno. “Não basta dizer que vamos nacionalizar a TAP e que a TAP é do nosso povo. Depois há a parte chata de ter de reestruturar a companhia”, acrescenta para argumentar que este Ministério está permitir que o Pedro Nuno exponha “qualidades”.