Tenho um fim de semana marcado num hotel há meses. Posso viajar até lá?

Não. A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) bem se manifestou contra estas medidas de restrição — e em comunicado emitido esta segunda-feira deu conta da “imensa perturbação e cancelamentos” que a proibição causou “nas reservas previstas de pequenos grupos, nacionais e estrangeiros” —, mas a resolução do Conselho de Ministros publicada nessa mesma noite não previu qualquer exceção para quem tem reservas em hotéis. Quer isto dizer que este não será um motivo válido para a circulação entre concelhos.

Não posso ir de Lisboa a Cascais, mas posso ir de Cascais a Madrid?

A não ser que tenha de fazer o trajeto por motivos de trabalho — ambas as cidades ficam na Área Metropolitana de Lisboa, portanto a deslocação é permitida —, é mesmo assim. Imaginemos que mora em Lisboa e que no domingo quer ir almoçar a uma das esplanadas da Rua Amarela de Cascais. Não vai ser possível. Agora outro cenário: mora em Cascais e tem uma viagem de fim de semana marcada para Madrid. Não há qualquer problema, pode deslocar-se até ao aeroporto e de lá apanhar um avião — as “deslocações necessárias para saída de território nacional continental” foram previstas pelo Conselho de Ministros e o espaço aéreo não foi encerrado.

A escola do meu filho fica noutro concelho. Posso ir levá-lo?

Sim. E, no fim do dia de aulas, também pode levá-lo ao basquete ou ao curso de Inglês. As deslocações de acompanhamento de menores para escolas, creches ou atividades de tempos livres fazem parte das exceções à regra que vai limitar a circulação entre concelhos, e o mesmo acontece com as deslocações de estudantes para universidades ou outros estabelecimentos escolares. Algumas escolas estão já a contactar os encarregados de educação e a passar declarações que comprovem a necessidade da deslocação, outras têm avisado os pais para se fazerem acompanhar dos cartões de estudante dos filhos e dos respetivos horários de aulas. Fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros explicou ao Observador que não será necessário: se questionados pelas forças de segurança, só terão de prestar declaração, “sob compromisso de honra”, de que é para um desses locais que se deslocam.

Moro no Porto e o pai do meu filho vive em Vila Nova de Gaia. Sábado era o dia em que ele devia vir buscá-lo, pode fazê-lo?

Sim, a PSP confirmou que a circulação para ir buscar ou levar menores, filhos de pais separados com partilha do poder paternal, é uma das exceções. Diz que está englobada numa das alíneas das exceções no que diz respeito ao retorno à residência habitual, apesar de não estar discriminada no diploma.

E dentro do meu concelho, posso circular à vontade?

A não ser que more em Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada, concelhos onde, também por resolução do Conselho de Ministros, foi há dias estabelecido o “dever de permanência no domicílio” e suspensas as visitas a lares de idosos, pode. No resto do País, só mesmo a circulação entre concelhos é que vai estar limitada.