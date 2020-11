O quarto estado de emergência vai trazer medidas adicionais às que já vigoram nos concelhos de elevado risco que, neste momento, são 121 numa lista que será revista na próxima semana e que pode aumentar. É pelo menos este o receio que o Governo tem neste momento em que avisa já que alguns dos concelhos terão mesmo “medidas diferenciadas”. Mas isso fica para quinta-feira, porque agora, já a partir de segunda, vai ter novidades na sua vida, com o recolher obrigatório a vir para ficar até 23 de novembro.

Por agora será assim, sem ninguém poder dizer que ao fim deste período de quinze dias esta medida não será renovada. António Costa assume a “dureza” e o desastre para o comércio que tudo isto pode significar, com pessoas fora de circulação nos dois próximos fim de semana durante o período da tarde, mas diz que são “as medidas necessárias”. Aqui damos respostas a algumas das dúvidas que pode ter depois de o primeiro-ministro ter falado este sábado já fora de horas.

O que é isto da limitação de circulação?

Para efeitos práticos, e para a grande maioria das pessoas, é uma forma alternativa de dizer que as pessoas têm de estar em casa. Tal como já era esperado, o Governo decretou o recolher obrigatório durante a semana entre as 23 horas e as 5 horas. A grande novidade é o que acontece aos sábados e domingos: durante os dois próximos fins de semana (dias 14 e 15, 21 e 22 de novembro), só pode sair de casa até às 13 horas; durante a tarde, não pode estar na rua.

Até quando duram estas restrições?

Estas medidas entram em vigor já na próxima segunda-feira e serão avaliadas a cada 15 dias, garantiu o primeiro-ministro. Para já vão vigorar até ao fim do período de emergência, ou seja, até ao dia 23 de novembro, mas podem não ficar por aí. O Governo coloca estas medidas mais pesadas como uma forma de conseguir “salvar o Natal” e é quase certo que o estado de emergência venha a ser renovado e que medidas como estas possam manter-se ou até ser agravadas. O primeiro-ministro até já assumiu que na próxima quinta-feira, dia de avaliação das medidas para os 121 concelhos de elevado risco, haverá “medidas diferenciadas para alguns dos concelhos, consoante a gravidade da situação epidemiológica. Um exemplo? Paços de Ferreira, onde a situação está mais descontrolada.

A polícia pode obrigar-me a ir para casa?

Sem dúvida. António Costa disse o claramente: as forças de segurança podem obrigar as pessoas a voltar para casa se estiverem na rua para lá do horário previsto. Ainda assim, o Governo não revelou a moldura penal a que estão sujeitos os prevaricadores.

Mas, afinal, as escolas vão fechar ou não?

Não, não vão. Apesar do reforçar de medidas, o Governo está a evitar a todo custo voltar a encerrar as escolas e demais estabelecimentos de ensino, bem como alterar o dia a dia dos portugueses, pelo menos durante a semana.

Nem posso ir passear o cão?

Eis uma boa questão. O primeiro-ministro foi claro ao dizer que não haverá exceções à regra do recolher obrigatório dentro daqueles horários, mas vai ser possível ir passear o cão e também fazer passeios higiénicos nas proximidades da habitação. Eram as situações possíveis no tempo em que esteve em confinamento geral.

Posso visitar a minha avó no lar?

Sim. Durante os dias úteis, as visitas podem ocorrer com normalidade — o recolher obrigatório só se aplica depois das 23 horas. Ao fim de semana, é diferente: não há exceções previstas e toda e qualquer visita só pode acontecer antes das 13 horas.

Tenho bilhetes para o teatro no próximo sábado à tarde, posso ir?

Não. Nos 121 concelhos de risco elevado há várias exceções, incluindo a de sair para ir assistir a espetáculos. Mas nestes períodos de proibição de circulação na via pública, não há exceções, por isso vai ter de adiar essa ida ao teatro.

Tenho de ficar na minha casa dentro daquelas horas de recolher obrigatório?

Não. O estado de emergência, ao contrário do que aconteceu em março e abril, não leva ao confinamento domiciliário. E também não há — pelo menos neste momento — limites à circulação entre concelhos. Por isso, se entender deslocar-se para a uma casa de férias ou de um familiar, por exemplo, pode fazê-lo, desde que fora do horário de recolhimento. O limite é à circulação na via pública, dentro daqueles horários.

É sábado. Posso ir almoçar ao restaurante?

Só se for antes das 13 horas. Mesmo para serviço takeaway, tudo terá de acontecer antes da uma da tarde ao fim de semana. Ainda assim, estão permitidas entregas de comida em casa, logo pode perfeitamente encomendar comida. Se for buscar ao restaurante, já sabe, só até às 13 horas. Os restaurantes vão poder estar a funcionar mesmo nos horários de recolhimento para poderem servir os clientes que pedirem comida ao domicílio. O restante comércio terá restrições.

Vou ao centro de saúde. Tenho de fazer um teste rápido?

Pode ter de vir a fazer, mas não foi isso que ficou determinado já. A decisão de tornar obrigatórios testes para aceder a alguns estabelecimentos será sempre da Direção Geral de Saúde. Por agora, o que o Governo faz é abrir a possibilidade de virem a fazer-se testes de diagnóstico rápidos para o acesso a estabelecimentos de saúde, lares e estabelecimentos de ensino, entradas e saída do território nacional (por via aérea ou marítima), estabelecimentos prisionais.

E vou ter de medir a temperatura antes de entrar no trabalho?

Mais uma vez: só se a DGS o vier a tornar obrigatório. A resolução do Conselho de Ministros vai apenas prever que pode ter de vir a medir a temperatura no acesso a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte.

Sou professor em horário zero. Posso ser chamado para ajudar?

Precisamente. E a regra não se aplica apenas a professores. “Pessoas do setor público que estão em isolamento profilático, trabalhadores do grupo de risco, professores sem componente letiva atribuída, além de militares das Forças Armadas” podem ser mobilizadas pelo Estado para ajudar “nas ações de rastreio e também nas ações de acompanhamento e vigilância de pessoas em confinamento obrigatório”, explicou o primeiro-ministro.