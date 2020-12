As decorações de Natal que enchem o salão do Convento Santos-o-Novo e a música “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas”, de Michael Bublé, que vai tocando em fundo, vão criando o ambiente. Os utentes deste centro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vão entrando naquele salão, forrado a azulejos azuis e brancos, e sentam-se nas mesas que foram espalhadas e organizadas de forma a manter as distâncias de segurança. Ao fundo, duas mesas fartas de doces natalícios para o lanche que se seguirá a uma surpresa. Em cima de cada uma das mesas há velas acesas em centros decorados com azevinho.

Apressado a montar o sistema de som está Hélio, o diretor do lar e organizador da surpresa, adorado por todos os utentes, que não perdem uma oportunidade para o elogiarem, a ele e a toda a sua equipa. “São todos fabulosos, muito nossos amigos”, diz uma das idosas.

Na maior parede daquele salão, uma tela gigante. “Estão todos preparados?”, pergunta Hélio para a sala. Na tela aparece logo de seguida a imagem de uma chamada de Zoom com quatro familiares dos utentes do lar: um deles é Helena, filha de Madelaide, de 88 anos.

“Eu não posso ver a minha mãe?”

“Eu gostaria de dizer à minha mãe que a amo muito, ela é uma pessoa muito boa. É um exemplo de carinho, amizade e preocupação com os outros”, começa por dizer Helena, dirigindo-se para a sala cheia. A mãe está sentada numa das mesas do canto, já com as mãos a esconder o rosto de emoção. É obrigada a tirar os óculos para limpar as lágrimas.

A mensagem foi curta, havia que dar lugar às outras mensagens que se seguiriam. Mas ainda teve tempo para agradecer a todos os funcionários do lar: “Por tudo o que têm feito pela minha mãe, um bem haja a todos e um feliz natal”.

Já no fim da chamada, quando todos já se estavam a despedir, Helena pede a Hélio, diretor do lar, para ver a sua mãe de perto: “Eu não posso ver a minha mãe?”. Hélio responde imediatamente que sim e apressa-se a tentar levar o computador até mais perto de Madelaide, Mádi, como é conhecida. Enquanto isso, auxiliares do lar ajudam a utente a chegar também perto do computador, levantando-a e ajudando-a a andar, com passos pequenos e demorados.