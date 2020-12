Porém, esse efeito no mercado de trabalho é contrabalançado com uma redução do consumo, suscitada pelo confinamento. Daí que nalguns países, como a República Checa, Hungria ou os Países Baixos, as contribuições para os planos de poupança e reforma até tenham subido.

Resgate de PPR reduz almofada futura. Deveria acontecer só em “último recurso”

A OCDE nota que muitos países facilitaram o resgate dos planos de poupança reforma (os PPR) durante a pandemia — como Portugal, onde o Governo alargou as condições em que é possível retirar dinheiro das poupanças, até 438,81 euros por mês, sem penalização, para as situações de doença ou isolamento, assistência à família, layoff, desemprego e cessação de atividade. Aliás, essa possibilidade vai manter-se até setembro de 2021, depois de duas propostas, do PS e do PSD, terem sido aprovadas no âmbito das votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021.

Porém, a OCDE não vê com bons olhos este acesso antecipado às poupanças. Embora retirar dinheiro das poupanças possa “permitir que as pessoas financiem a perda de rendimento” resultante da pandemia, “pode levar a menores saldos acumulados” na altura da reforma.

“A redução da poupança decorrente de um resgate de 10% ao longo de um ano pode variar de 2% a 9% dependendo da duração do horizonte de contribuição, com os idosos a terem um impacto maior porque podem ter acumulado saldos maiores para resgatarem rendimento”, exemplifica a OCDE. Austrália, Chile, França, Islândia, Peru, Espanha e EUA também eliminaram temporariamente a penalização pelo resgate antecipado, ou alargaram as condições de acesso para responderem aos “desafios a curto prazo da Covid-19 nas finanças pessoais“.

A OCDE deixa, por isso, alertas aos governos: “O objetivo dos planos de poupança reforma é financiar a reforma“, pelo que o acesso antecipado “deveria ser uma medida de último recurso“. Ainda assim, admite que haja espaço para uma “flexibilidade em circunstâncias pessoais excecionais”.